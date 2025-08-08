Essay Contest 2025

सीएम सुक्खू ने ड्राइंग शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, छात्रों को एजुकेशनल टूर पर जापान किया रवाना - CM SUKVINDER SINGH SUKHU

शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे.

सीएम सुक्खू ने ड्राइंग शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र
सीएम सुक्खू ने ड्राइंग शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र (@CM Sukhu Post)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 7:36 PM IST

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान नव चयनित 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी. इन्हें राज्य में विभिन्न स्कूलों में नियुक्त किया गया है. वहीं, इस मौके पर सीएम ने जापान के शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे सरकारी स्कूलों के पांच विद्यार्थियों के समूह को भी रवाना किया. ये विद्यार्थी जापान के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे.

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी-केंद्रित समाचार मंच एडस्क एक्सप्रेस, बेसलाइन स्कूल रैंकिंग मान्यता रिपोर्ट, जियो-टैग्ड और जियो-फेंस्ड स्मार्ट उपस्थिति (उपस्थिति निगरानी प्रणाली) और विद्या समीक्षा केंद्र सहित कई शैक्षिक पहलों का शुभारंभ किया. वहीं, मुख्यमंत्री ने पिछले अढाई वर्षों में हिमाचल प्रदेश द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में की गई प्रगति की जानकारी दी.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हिमाचल ने लगाई छलांग

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "जब वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब हिमाचल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर था. शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में हिमाचल पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. सर्वेक्षण के अनुसार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में हिमाचल प्रदेश कक्षा 3 में दूसरे, कक्षा 6 में पांचवें और कक्षा 9 में चौथे स्थान पर है".

शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर बनाने में शिक्षकों का योगदान

शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में शिक्षकों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है. शिक्षक समुदाय के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियों पर भी जीत हासिल की जाएगी. राज्य सरकार छात्रों की पढ़ाई को बाधित होने से बचाने के लिए शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों को सेवानिवृत्त न करने पर गंभीरता से विचार कर रही है.

राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पहले ही मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कला संकायों में 5,100 टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है. विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्कूलों का युक्तिकरण किया जा रहा है. सरकार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी स्थापित कर रही है, जिनमें विद्यार्थी विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती की जाएगी. इसके लिए शीघ्र ही भर्तियां शुरू की जाएंगी.

'वापस नहीं होगी OPS'

वहीं, ओपीएस के मुद्दे पर सीएम सुखविंदर ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सरकार ने यह निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन देने के लिए लिया है. केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना को दोबारा लाने का दबाव बनाया जा रहा है. लेकिन प्रदेश सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी.

