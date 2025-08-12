शिमला: 12 अगस्त यानी आज युवा दिवस के मौके पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साइकिल रैली और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और आज साइकिल रैली के जरिए HIV एड्स जागरूकता के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है.
"राहुल गांधी को डिटेन करना दुर्भाग्यपूर्ण"
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे से इनकार किया. सीएम सुक्खू ने कहा, "फिलहाल उनका दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है. जल्द ही संगठन का विस्तार होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को डिटेन करना दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जाना चाहिए".
यह देश युवाओं का है। समाज को जागरूक बनाने का दायित्व भी युवाओं के कंधों पर है। आज, साइकिल दौड़ के माध्यम से युवा साथियों ने नशा मुक्ति और एड्स के प्रति जागरूकता का संकल्प लिया है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 12, 2025
ऐसी पहल युवाओं में सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देती हैं। pic.twitter.com/CJ2qLnW9UO
वहीं, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, "यह स्टडी का विषय है. अगर प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की बात की है, तो इसमें जरूर सत्यता होगी".
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खराब मौसम के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार मौसम खराब बना हुआ है. ऐसे में अलग-अलग स्थानों के लिए अलर्ट जारी किए जा रहे हैं. ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है. बेवजह यात्रा करने और घर से निकलने से परहेज करें. नदी-नालों के किनारे न जाए. साथ ही कहीं निकलने से पहले मौसम और रूट की जानकारी लेकर ही निकले.
