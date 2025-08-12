ETV Bharat / state

युवा दिवस पर CM सुक्खू ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश - YOUTH DAY 2025

युवा दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया.

सीएम सुक्खू ने युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश
सीएम सुक्खू ने युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 1:08 PM IST

शिमला: 12 अगस्त यानी आज युवा दिवस के मौके पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साइकिल रैली और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और आज साइकिल रैली के जरिए HIV एड्स जागरूकता के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है.

"राहुल गांधी को डिटेन करना दुर्भाग्यपूर्ण"

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे से इनकार किया. सीएम सुक्खू ने कहा, "फिलहाल उनका दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है. जल्द ही संगठन का विस्तार होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को डिटेन करना दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जाना चाहिए".

वहीं, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, "यह स्टडी का विषय है. अगर प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की बात की है, तो इसमें जरूर सत्यता होगी".

युवा दिवस पर CM सुक्खू ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी
युवा दिवस पर CM सुक्खू ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खराब मौसम के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार मौसम खराब बना हुआ है. ऐसे में अलग-अलग स्थानों के लिए अलर्ट जारी किए जा रहे हैं. ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है. बेवजह यात्रा करने और घर से निकलने से परहेज करें. नदी-नालों के किनारे न जाए. साथ ही कहीं निकलने से पहले मौसम और रूट की जानकारी लेकर ही निकले.

ये भी पढ़ें: रोबोटिक सर्जरी का CM सुक्खू ने किया शुभारंभ, AIMSS चमियाना अस्पताल में शुरू हुई सुविधा

