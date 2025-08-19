शिमला: हिमाचल में गरीबों और जरूरतमंदों के इलाज के लिए शुरू की गई हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया गया है. बल्कि इस योजना में सुधार किया जा रहा है. ये बात मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सत्र के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री डॉ धनीराम शांडिल की ओर से दिए जा रहे जवाब पर हस्तक्षेप करते हुए कही. लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और वे अपनी सीटों से उठे और फिर नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए.

इस बीच विपक्ष की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "भाजपा की आपसी गुटबाजी काफी देर से शुरू हो गई थी और वे जवाब नहीं सुनना चाह रहे थे. हिमकेयर अच्छी योजना थी और यह लोगों की केयर के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका फायदा निजी अस्पतालों और दवा की दुकानों ने उठाया. अब उनकी सरकार इसमें सुधार कर रही है. इस योजना पर अभी तक 550 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष केवल सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहा है. राज्य सरकार इसकी भी मैपिंग करवा रही है कि इसका लाभ किसको ज्यादा मिला है".

हिमकेयर पैकेज सेंक्शन करने में बहुत बड़ा घोटाला

सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने राजनीति के लोगों को लाभ देने के लिए हिमकेयर योजना शुरू की थी. हिमकेयर योजना में भाई-भतीजावाद किया गया. हिमकेयर पैकेज सेंक्शन करने में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने नेरचौक में एमआरआई की मशीन नहीं लगाई. इसके तहत बाहर निजी अस्पतालों में एमआरआई होता रहा और हिमकेर में उसके बिल बनते रहे.

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्राइवेट और अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए हिमकेयर योजना शुरू की, लेकिन गरीबों के इलाज के लिए हमारी सरकार हमेशा तत्पर रही है. हमने कहा कि अगर किसी भी गरीब आदमी का हिमकेयर कार्ड नहीं बना है तो वे मेडिकल कॉलेज में एसएस और प्रिंसिपल से कार्ड बना सकते हैं. इसी तरह से जोनल अस्पताल में भी प्रिंसिपल गरीब व्यक्तियों का हिमकेयर कार्ड बना सकता है. इसके अलावा साल में हम चार बार हिमकेयर योजना को रेगुलेट कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हम 3 हजार करोड़ हेल्थकेयर पर खर्च करेंगे. मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस साल के अंदर हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेज और अगली साल सभी जोनल अस्पतालों में एम्स में मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि कि हम अपने पैसे में कट लगाकर गरीब और आम लोगों को इलाज देने की दिशा में आगे बढ़े हैं. रोबोटिक सर्जरी इसका एक उदाहरण है. हिमकेयर योजना के तहत किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा. पूर्व सरकार के घोटालों को परत-दर-परत निकालेंगे और सामने लाएंगे. हिमकेयर के घोटाले उजागर न हो, इसलिए विपक्षी सदस्य सदन से बाहर गए.

हिमकेयर योजना पर सदन में हुआ हंगामा

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सदन में हिमकेयर योजना के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. प्रश्नकाल के दौरान सदन में हिमकेयर योजना के सवाल को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में भारी शोरगुल किया और फिर स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए. इससे पहले, प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विनोद कुमार ने सवाल पूछा था कि क्या हिमकेयर योजना चलाई जा रही है या फिर बंद कर दी गई है और मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में हिमकेयर के कार्डधारकों को वह सुविधा नहीं मिल रही है, जो उन्हें मिलनी चाहिए.

इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा, "प्रदेश में हिमकेयर योजना बंद नहीं की गई है और यह अभी भी चल रही है. हिमकेयर योजना का 364.20 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी बाकी है. वर्तमान में डायलिसिस के लिए 25 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत किया गया है. हिमकेयर को निजी अस्पतालों में इसलिए बंद किया गया था, क्योंकि वहां से कई अनियमितताओं के मामले सामने आए थे".

भाजपा सदस्य विनोद कुमार ने मंत्री के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए कहा कि आईजीएमसी, टांडा, नेरचौक, चंबा मेडिकल कॉलेज और एम्स बिलासपुर में हिमकेयर के तहत फ्री इलाज नहीं हो रहा है. कार्डियोलॉजी के मरीज को हिमकेयर के तहत इलाज नहीं मिल रहा है. वहीं, विधायक रणधीर शर्मा ने पूछा कि जिन 25 निजी अस्पतालों को डायलिसिस के लिए पंजीकृत किया गया है, उनके पंजीकरण के मानक क्या थे? उन्होंने पूछा कि हिमकेयर की लंबित देनदारियों को कब तक अदा कर दिया जाएगा. इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमकेयर की सभी देनदारियां चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी.

