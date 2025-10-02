ETV Bharat / state

शिमला में धूं-धूं कर जला रावण, 'जय श्रीराम' के नारों से गूंजा जाखू मंदिर परिसर

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया रावण का पुतला दहन ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में इस बार दशहरा उत्सव ने लोगों को नया अनुभव दिया. हर साल की तरह यहां रावण का पुतला आग में धूं-धूं कर जलता है. वहीं, इस बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों में तकनीकी झलक और कलात्मकता दोनों का अनोखा संगम देखने को मिला.

खास तकनीक से तैयार किए गए थे पुतले

45 फीट ऊंचे रावण, 40-40 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले पंजाब से आए कलाकारों ने खास तकनीक से तैयार किए थे. जैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुतले को परंपरागत तरीके से आग लगाई तो रावण के सिर से आग निकली, आंखों से आंसू बहे और धधकते पुतले के बीच फव्वारे का नजारा देख हर कोई हैरान रह गया. इस बार रावण युद्ध के परिधान में नजर आया, जिसने देखने वालों को और भी रोमांचित कर दिया. पिछले कई वर्षों से जहां रावण दहन रिमोट से किया जाता था. वहीं, इस बार परंपरा को जीवंत रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर ने मशाल से पुतले को आग लगाई.