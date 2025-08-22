शिमला: हिमाचल में साल 2023 में आई सदी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए ₹4500 करोड़ का राहत पैकेज लाया था. इस बार भी मानसून सीजन में हुई भारी बारिश ने प्रदेश के बहुत से जिलों में तबाही लाई हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से राहत पैकेज जारी करने का ऐलान किया है. मानसून सेशन के पांचवें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में बरसात से जहां जहां भी नुकसान हुआ है, उन क्षेत्रों में आपदा राहत पैकेज लागू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात मानसून में नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के जवाब के बाद कही. हिमाचल में 18 अगस्त को विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन आपदा पर चर्चा के लिए विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया था.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly)

आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मांगी 1 बीघा जमीन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सरकार ने आपदा के पहले दिन से ही अपनी तैयारी कर ली थीं. आपदा का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैं. मैं इसको लेकर होम मिनिस्टर से भी मिला था. उसके बाद उत्तराखंड और किश्तवाड़ में आपदा आई. निश्चित तौर पर हमने जो पैकेज अभी दिया है, अभी हमने देखा की किश्तवाड़ में मकान बनाने को 1.30 लाख रुपए दिया गया. वहीं, हमारी सरकार ने मकान बनाने को 7 लाख दिया है. इसके अलावा 70 हजार कपड़ों को भी दिए हैं. हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि हमें एक बीघा जमीन उन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को बसाने के लिए दी जाए, जिनके घर और जमीन बाढ़ ने बह गई है. इसके लिए हमें फॉरेस्ट कानून में रिलेक्सेशन दी जाए".

उन्होंने कहा कि हमें प्रस्ताव के माध्यम से भी 1 बीघा जगह आपदा प्रभावित ऐसे परिवारों को मिलने की मांग करनी चाहिए. सीएम सुक्खू ने कहा कि आपदा कोई एक क्षेत्र के लिए नहीं है. आज पोंग डैम से भी इतनी स्पीड में पानी छोड़ा गया कि लोगों के मकान बह गए और फसलें भी नष्ट हो गई. ऐसे में आपदा राहत पैकेज उनके लिए भी लागू होगा. करसोग, किन्नौर, मनाली और चंबा में भी क्लाउड ब्रस्ट हुआ है. ऐसे में बरसात के समय जहां-जहां नुकसान हुआ है, उनके लिए आपदा राहत पैकेज लागू किया जाएगा.

