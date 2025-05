ETV Bharat / state

DGP और SP के बीच खींचतान पर बोले CM सुक्खू, "अनुशासन में रहे अधिकारी, फीडबैक लेने के बाद होगी उचित कार्रवाई" - CM SUKHU ON DGP SP DISPUTE

DGP और SP के बीच खींचतान पर बोले CM सुक्खू ( ETV Bharat )

Published : May 26, 2025 at 6:10 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 7:41 PM IST

शिमला: दिल्ली दौरे से शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के बीच मचे घमासान को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई है. उन्होंने अधिकारियों को अनुशासन में रहने की भी नसीहत दी. साथ ही विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई जांच के आदेश पर उन्होंने कहा कि सरकार इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील नहीं करेगी. सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दी अनुशासन में रहने की नसीहत शिमला एसपी संजीव गांधी द्वारा डीजीपी और मुख्य सचिव पर लगाए गए आरोपों और अधिकारियों के बीच मचे घमासान पर नाराजगी जताई है. सीएम ने अधिकारियों को अनुशासन में रहने की भी नसीहत दी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में मेरी अनुपस्थिति में जो कुछ घटनाक्रम अधिकारियों के बीच घटा है, उसको लेकर जल्द ही वे उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी. इसको लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है. जिसमें कानून के सभी पहलुओं को देखकर आगामी कार्रवाई की जाएगी". बता दें कि हिमाचल में विमल नेगी की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद न केवल अधिकारियों के बीच घमासान मचा है, बल्कि भाजपा की ओर से इस मामले पर सरकार को घेरे जाने से गर्मियों के मौसम में सियासी पारा भी काफी अधिक चढ़ गया है. वहीं, प्रदेश में पैदा हुए इस तरह के हालातों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद शिमला पहुंच गए है. जिसके बाद सीएम सुक्खू ने शिमला में विमल नेगी मौत मामले को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की.

सीएम सुक्खू ने कहा कि हाईकोर्ट ने विमल नेगी की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के जो आदेश पारित किए हैं, इस फैसले के खिलाफ सरकार अपील नहीं करेगी. हालांकि, मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने हिमाचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में जस्टिस अजय मोहन गोयल की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने सीबीआई की जांच में हिमाचल कैडर का कोई ऑफिसर नहीं होने के की बात कही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सरकार निष्पक्षता से मामले की हर पहलू को लेकर जांच कर रही थी, लेकिन विमल नेगी का परिवार उनसे कहते तो वह खुद ही इस केस की जांच सीबीआई को दे देते". ACS ओंकार की रिपोर्ट पर कहा ये सीएम सुक्खू ने विमल नेगी मौत मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) ओंकार शर्मा की रिपोर्ट पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा और शिमला पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट अलग-अलग थी. वहीं उन्होंने जब ACS की रिपोर्ट पढ़ी तो उस रिपोर्ट में जिन पर आरोप लगाए गए थे. जब ओंकार से पूछा गया कि जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, इसकी फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए थी. इसलिए जिन पर आरोप लगें है, उनकी तरफ से भी सफाई आनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि हम न्याय की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को न्याय मिले और दूसरे को नहीं. उन्होंने कहा कि ACS की रिपोर्ट लॉ की ओपिनियन ली जा रही थी. भाजपा को केवल राजनीति करनी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा को विमल नेगी की मौत से कुछ लेना देना नहीं है. उन्हें तो केवल इस पर राजनीति करनी है. जो भी सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें अब जनता जवाब देगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि पेखुबेला प्रोजेक्ट तो 15 अप्रैल 2024 को पूरा हो गया था. जबकि विमल नेगी ने 15 जून 2025 को ज्वाइन किया था. विमल नेगी एंजायटी की भी मेडिसन ले रहे थे, लेकिन उन पर क्या दबाव था, इसके लिए मैंने गहनता से जांच करने के आदेश जारी किए थे. इसी बीच विमल नेगी का परिवार कोर्ट चला गया. भाजपा ने किया मीडिया ट्रायल मुख्यमंत्री ने कहा कि विमल नेगी मौत मामले पर भाजपा ने मीडिया ट्रायल शुरू किया था, जिसमें विमल नेगी का परिवार भाजपा की राजनीति का शिकार हो गया. उन्होंने ने मीडिया के सामने पुलिस अधिकारियों के बीच हुई खींचतान की बात को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि डीजीपी ने शपथ पत्र दायर करने से पहले मुझसे मिले थे. इस दौरान डीजीपी ने एसआईटी को बदलने को भी कहा था,

लेकिन मैंने यह कहकर इनकार कर दिया था कि भाजपा इसका राजनीतिकरण करेगी. मैंने डीजीपी से कहा था कि हम खुद सीबीआई को कैसे भेज देते हैं, इस मामले को लेकर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं. जिसके लिए मैंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए कहा था. वहीं, एसपी शिमला संजीव गांधी ने DGP अतुल वर्मा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए हैं. मीडिया के इस पर सीएम से पूछे गए सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि अधिकारियों को अनुशासन में रहना चाहिए. ये भी पढ़ें: विमल नेगी मौत मामले में क्यों सार्वजनिक नहीं हुई ACS की रिपोर्ट, जानें क्या बोले CM सुक्खू

Last Updated : May 26, 2025 at 7:41 PM IST