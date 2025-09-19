पढ़ाई और खेल दोनों में अव्वल: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बरियातू की छात्राओं ने जीता गोल्ड
खेलो झारखंड 2025–26 कबड्डी प्रतियोगिता में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है.
रांचीः राजधानी रांची के बरियातू स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (गर्ल्स) की छात्राओं ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से पढ़ाई के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है. हाल ही में आयोजित खेलो झारखंड 2025–26 कबड्डी प्रतियोगिता में यहां की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है. इस उपलब्धि से न केवल स्कूल, बल्कि पूरे राज्य का गौरव बढ़ा है.
राष्ट्रीय स्तर पर सफलता
यह कोई पहला अवसर नहीं है जब इस स्कूल की बेटियों ने कमाल किया हो. हाल ही में आयोजित नेशनल सब-जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में भी यहां की खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया था. खास बात यह है कि झारखंड की सब-जूनियर हॉकी टीम में शामिल आधे से ज्यादा खिलाड़ी इसी स्कूल से हैं. यह उपलब्धि इस बात का सबूत है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (गर्ल्स) खेल प्रतिभा को निखारने का अहम केंद्र बन चुका है.
पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन
ईटीवी भारत संवाददाता चंदन भट्टाचार्य से खास बातचीत में छात्राओं ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ खेल को भी बराबर महत्व दिया जाता है. छात्राओं ने कहा यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें न सिर्फ शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बल्कि खेलकूद में भी हमें प्रोत्साहित किया जाता है. यहां पढ़ाई और खेल का सही संतुलन है, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है.
स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों में हर्ष
वहीं स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों का मानना है कि खेल को शिक्षा के साथ जोड़ना छात्राओं के आत्मविश्वास और अनुशासन क्षमता को और मजबूत बनाता है. स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि छात्राओं की उपलब्धि न केवल स्कूल की मेहनत का नतीजा है, बल्कि यह राज्य की खेल नीति और खेलो इंडिया जैसे अभियानों का भी परिणाम है. उन्होंने बताया कि आगे और भी छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर प्रदान किए जाएंगे.
समाज और राज्य के लिए प्रेरणा
छात्राओं की इस उपलब्धि से झारखंड के अन्य स्कूलों और बच्चियों को भी प्रेरणा मिल रही है. खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली कई छात्राएं यहां खेल के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह से राज्य की बेटियों को अवसर और संसाधन मिलते रहे तो आने वाले वर्षों में झारखंड की टीमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतेंगी.
इन छात्राओं के अंदर खेल को लेकर जो जुनून है, वही उन्हें आगे बढ़ा रहा है. छात्राओं ने साफ कहा कि उनका सपना सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में वे ओलंपिक और एशियन गेम्स जैसे बड़े मंचों पर भी अपने प्रदर्शन से झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगी.
