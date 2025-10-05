ETV Bharat / state

कानपुर की 959 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराएगी योगी सरकार, दुल्हन के खाते में आएंगे 60 हजार

पहला सामूहिक विवाह 2 नवंबर को आयोजित होगा, 38 शुभ तिथियों में होंगे सामूहिक विवाह.

कानपुर की 958 गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह कराएगी योगी सरकार. (IANS)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 7:41 AM IST

Updated : October 5, 2025 at 8:10 AM IST

कानपुर: योगी सरकार इस बार कानपुर की 959 गरीब बेटियों के हाथ पीले कराने जा रही है. यह विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित होंगे. इसे तहत पहला सामूहिक विवाह 2 नवंबर को आयोजित होगा. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बार 38 अलग-अलग शुभ तिथियों में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा.


हर विवाह पर कितना खर्च: योजना के तहत हर एक विवाह पर 1 लाख रु का खर्च होगा. इसमें से 60 हजार रु सीधे कन्या के खाते में भेजे जाएंगे. वहीं, 25 हजार रुपए की गृहस्थी सामग्री और 15 हजार रुपए पंडाल भोजन व रोशनी जैसे अन्य कार्यों पर खर्च होंगे.


कैसे कर सकते हैं आवेदन: अगर आप भी सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है. सबसे पहली बात तो यह की आपको उत्तर प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है. परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं, विवाह की तिथि पर कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है.

कौन-कौन पात्रः इस सामूहिक विवाह योजना के तहत अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन कर सकती है. निराश्रित और दिव्यांग कन्याओं को भी इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी. विवाह से करीब एक सप्ताह पहले तक आप विभागीय पोर्टल www.cnsvy.upsdc.gov.in पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करनी होगी.

जिला समाज कल्याण अधिकारी ये बोलींः जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने बताया कि इस बार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी सम्मान और बड़ी भव्यता के साथ होगी. इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना ही नहीं बल्कि उनके परिवार की बेटियों के विवाह को सम्मानजनक बनाना भी है.

किन शुभ तिथियों में होंगे सामूहिक विवाह

