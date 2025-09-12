ETV Bharat / state

हिसार-जयपुर फ्लाइट का सीएम सैनी ने किया शुभारंभ, जल्द शुरू होगी अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा

हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत सीएम सैनी ने वर्चुअल माध्यम से की. अब अहमदाबाद और जम्मू के लिए उड़ानें शुरू होंगी.

हिसार-जयपुर फ्लाइट का सीएम सैनी ने किया शुभारंभ
हिसार-जयपुर फ्लाइट का सीएम सैनी ने किया शुभारंभ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हिसार: हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जयपुर के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया. चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि यह सेवा केवल एक उड़ान की शुरुआत नहीं बल्कि हरियाणा के विकास की नई उड़ान है. उन्होंने इसे क्षेत्रीय समावेशन और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में अहम कदम बताया.

अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली के बाद अब जयपुर की बारी

इससे पहले हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए उड़ानें शुरू की जा चुकी हैं. अब जयपुर को जोड़ने से हरियाणा और राजस्थान की कनेक्टिविटी को बल मिलेगा. इस अवसर पर हिसार के पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता और विधायक रणधीर पनिहार भी मौजूद रहे. स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों ने भी इस ऐतिहासिक मौके को सराहा.

फ्लाइट में यात्री उत्साहित नजर आए
फ्लाइट में यात्री उत्साहित नजर आए (Etv Bharat)

एयरपोर्ट का विस्तार और तकनीकी उन्नयन जारी

सीएम सैनी ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से हिसार एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है. डॉपलर वीओआर सिस्टम की स्थापना के बाद अब न्यूनतम दृश्यता 2800 मीटर रह गई है, जिससे खराब मौसम में भी उड़ानें संभव हैं. इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है, जिससे रात में भी लैंडिंग हो सकेगी.

हिसार एयरपोर्ट को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिसार एयरपोर्ट को एक पूर्ण और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. नए टर्मिनल, एटीसी टावर, कार्गो कॉम्प्लेक्स, अग्निशमन केंद्र, प्रशासनिक भवन और पार्किंग जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. अगले कुछ वर्षों में इसे दिल्ली एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा.

हिसार को बनाएंगे औद्योगिक और निवेश केंद्र

सिर्फ हवाई सेवा ही नहीं, हिसार को एक औद्योगिक, लॉजिस्टिक और निवेश केंद्र बनाने की योजना भी तेजी से बढ़ रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 28 अगस्त 2024 को हिसार को अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा.

इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से 1.25 लाख रोजगार

20 अगस्त 2025 को हिसार के लिए स्टेट स्पोर्ट एग्रीमेंट और शेयरहोल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए. इस परियोजना में 2,988 एकड़ क्षेत्र शामिल है और इसकी अनुमानित लागत 4,680 करोड़ रुपये है. इससे 1.25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह क्लस्टर पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़कर हरियाणा को उद्योगों का प्रवेश द्वार बनाएगा.

कार्यक्रम में मौजूद रहे कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता

हिसार एयरपोर्ट पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, नागरिक उड्डयन सचिव अमनीत पी. कुमार, सलाहकार नरहरि सिंह बांगड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया.

इसे भी पढ़ें- हिसार से जयपुर के लिए विमान सेवा आज से, अन्य राज्यों के लिए भी जल्द उड़ान भरने की तैयारी

For All Latest Updates

TAGGED:

हिसार से जयपुर फ्लाइटमहाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसारसीएम नायब सैनीAIR SERVICE FROM HISAR TO JAIPURHISAR TO JAIPUR FLIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.