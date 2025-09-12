ETV Bharat / state

हिसार-जयपुर फ्लाइट का सीएम सैनी ने किया शुभारंभ, जल्द शुरू होगी अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा

हिसार: हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जयपुर के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया. चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि यह सेवा केवल एक उड़ान की शुरुआत नहीं बल्कि हरियाणा के विकास की नई उड़ान है. उन्होंने इसे क्षेत्रीय समावेशन और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में अहम कदम बताया. अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली के बाद अब जयपुर की बारी इससे पहले हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए उड़ानें शुरू की जा चुकी हैं. अब जयपुर को जोड़ने से हरियाणा और राजस्थान की कनेक्टिविटी को बल मिलेगा. इस अवसर पर हिसार के पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता और विधायक रणधीर पनिहार भी मौजूद रहे. स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों ने भी इस ऐतिहासिक मौके को सराहा. फ्लाइट में यात्री उत्साहित नजर आए (Etv Bharat) एयरपोर्ट का विस्तार और तकनीकी उन्नयन जारी सीएम सैनी ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से हिसार एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है. डॉपलर वीओआर सिस्टम की स्थापना के बाद अब न्यूनतम दृश्यता 2800 मीटर रह गई है, जिससे खराब मौसम में भी उड़ानें संभव हैं. इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है, जिससे रात में भी लैंडिंग हो सकेगी.