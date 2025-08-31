रायपुर: नया रायपुर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रसारण को सुनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा की. उन्होंने सबसे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा. सीएम साय ने टीएमसी सांसद की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा और भर्त्सना की.

महुआ मोइत्रा ने संसद की गरिमा घटाई: सीएम साय ने कहा कि इस तरह के बयान और असंसदीय भाषा की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. इस तरह की टिप्पणी केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन ही नहीं बल्कि संसद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है.

महुआ मोइत्रा पर सीएम का बयान (ETV BHARAT)

सीएम साय ने मन के बात कार्यक्रम की तारीफ की: सीएम साय ने इस अवस पर मन के बात कार्यक्रम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. लोग हर महीने इस प्रसारण का इंतजार करते हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देशभर के नवाचारों और उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं.

बस्तर बाढ़ पर सरकार की नजर: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से कई लोगों की जान गई है और फसलें बर्बाद हुई हैं. उन्होंने कहा कि विदेश दौरे पर रहते हुए भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए.

पीएम मोदी के मन की बात पर बोले सीएम (ETV BHARAT)

बस्तर में आई बाढ़ पर हमारी नजर है. बाढ़ पीड़ितों के राहत और मुआवजा कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

पीएम मोदी ने बढ़ाया भारत का हौसला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत का मान-सम्मान विश्व पटल पर लगातार बढ़ा है. भारत सभी देशों से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहा है. इस कड़ी में भारत चीन के साथ भी सकारात्मक माहौल की अपेक्षा रखता है.