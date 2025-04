ETV Bharat / state

मुंबई यात्रा बीच में छोड़ वापस रायपुर लौटे सीएम साय, दिनेश मीरानिया की अंतिम यात्रा में हो रहे शामिल - DINESH MIRANIA LAST RITES

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय दो दिवसीय मुंबई यात्रा पर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले ओर उसमें छत्तीसगढ़ के मारे गए दिलीप मीरानिया की मौत की सूचना के बाद, उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और वापस रायपुर लौट आए हैं. जहां वे दिनेश मीरानिया की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे. मुंबई से लौटने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम साय ने एक बार भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कही. दिनेश मीरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने मुंबई से लौटे सीएम: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर पत्रकार चर्चा करते हुए कहा "2 दिन का मुंबई प्रवास था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आतंकवादी हमले में हमारे छत्तीसगढ़ के भी दिनेश दिवंगत हो गए. आज उनकी अंतिम यात्रा और दाह संस्कार है. उसमें शामिल होने के लिए कार्यक्रम छोड़कर वापस आ गया हूं. हमारे उद्योग मंत्री मुंबई में है जो आगे का कार्यक्रम संपन्न करेंगे."

