रायपुर : देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए.अवंति विहार के अटल चौक में व्यापारी संघ ने सीएम विष्णुदेव सायजी को आमंत्रित किया था.जिसमें उनके साथ रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा और नान के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी पहुंचे.

छत्तीसगढ़ से अटल बिहारी वाजपेयी का लगाव : सीएम विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी हमारे राज्य के निर्माता हैं.अटल जी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को नए राज्य का स्वरूप देकर प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, जिसके लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे. वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. पत्रकार, कवि और राजनेता के रूप में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई.छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता अटल जी का देश के उत्थान और शुचिता की राजनीति में योगदान अविस्मरणीय है.मुझे उनके सानिध्य में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उनकी मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति मुझे सदैव प्रेरणा देती रहेगी.

स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर किसी के प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी : सीएम विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिभा को याद करते हुए कहा कि नरसिम्हाराव जी की सरकार में एक बार प्रधानमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिनेवा जाना था.लेकिन उन्होंने अपनी जगह पर विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था. जो बताता है कि विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष का रुझान और आदर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति कितना ज्यादा था.

आजकल की राजनीति में अटल बिहारी जैसी सोच होनी जरुरी है.एक बार अटल जी की सरकार महज एक वोट से गिरी.वो चाहते तो अपनी सरकार बचा लेते.लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा.उन्होंने संकल्प लिया था कि सरकार रहे या ना रहे लेकिन गलत तरीके से सरकार को नहीं बचाएंगे.उन्हें खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेंडिंग की भाषा नहीं आती थी- विष्णुदेव साय,सीएम छग

भारत के प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हर भूमिका में उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की अमिट छाप छोड़ी. उनके शासन काल में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की गईं, जिनसे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदला. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना, किसानों को सहूलियत प्रदान करना, आदिवासी विभाग का गठन जैसे कार्य ऐतिहासिक रहे. श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी भारत के प्रत्येक नागरिक की स्मृतियों में आज भी जीवित हैं.

इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव , रायपुर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौड़ सहित संगठन के कार्यकर्ता एवं गणमान्यजनों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की.

