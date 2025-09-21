ETV Bharat / state

CM साय पहुंचे जगदलपुर, धुरवा और माहरा समाज के साथ नुआखानी और भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री साय बस्तर दौरे पर हैं. यहां वे अलग-अलग समाज के भवनों का लोकार्पण करेंगे.

मुख्यमंत्री साय बस्तर दौरे पर हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 3:38 PM IST

जगदलपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को अपने एक दिवसीय बस्तर दौरे पर जगदलपुर पहुंचे. वे बस्तर जिले में कई समाजों से मिलकर नव निर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे. सीएम का स्वागत जगदलपुर एयरपोर्ट पर विधायक और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई कार्यकर्ताओं ने किया. इसके बाद वे समाज के कार्यक्रम में शामिल होने रवाना हुए.

मुख्यमंत्री साय बस्तर दौरे पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए अलग-अलग कार्यक्रम: सीएम वन विद्यालय जगदलपुर में आयोजित धुरवा समाज के नवाखानी मिलन समारोह और भवन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे. जिसके बाद मुख्यमंत्री गुरु गोविंद सिंह वार्ड धरमपुरा में आयोजित माहरा समाज के नव निर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे. साथ ही सर्किट हाउस में भी उनका कुछ समय आरक्षित है. इसके बाद वे विशेष विमान से जगदलपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे.

समाज को दी बधाई: सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि धुरवा समाज और माहरा समाज के साथ आज नुआखानी जुहारानी कार्यक्रम आयोजित है. दोनों के सामाजिक भवनों का लोकार्पण भी है. दोनों समाजों को बहुत बधाई देता हूं. सीएम के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जगदलपुर विधायक किरण देव, सांसद महेश कश्यप और स्थानीय विधायक मौजूद हैं.

CM साय पहुंचे जगदलपुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुरिया दरबार में आ सकते हैं शाह: CM साय ने बताया कि, बस्तर दशहरे के मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस्तर सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण दिया है. मंत्री जी का बस्तर आना लगभग तय है.

जगदलपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इधर सीएम के प्रवास को देखते हुए बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने पुख्ता कर दी गई है. शहर के चारों ओर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है. साथ ही बैरिकेडिंग कर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है.

