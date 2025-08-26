नई दिल्ली: दिल्ली की जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में जन सुनवाई की शुरुआत के बाद अब उसे और सार्थक बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है. जिला राजस्व कार्यालयों के अधीन सप्ताहांत होने वाली जन सुनवाई शिविरों को और प्रभावी व अर्थपूर्ण बनाने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं. अब इन शिविरों में नामित अधिकारियों का आना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर नामित अधिकारी यदि किसी कारणवश बैठक में भाग लेने में असमर्थ हों तो उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

इस मसले को लेकर सरकार के डिविजनल मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया है और इसकी प्रति सभी विभागाध्यक्षों, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली कैंट बोर्ड आदि के प्रमुखों को भी भेजी गई है.

बैठक में यह जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गत 7 अप्रैल को संभागीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिए थे कि हर राजस्व जिले में सप्ताह में कम से कम एक बार जन सुनवाई शिविर आयोजित किए जाएं और विभिन्न उप-मंडलों में अंतर-विभागीय समन्वय समिति की बैठकें नियमित रूप से हों.

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि जनता से सीधे संवाद के इस महत्त्वपूर्ण मंच में केवल नामित अधिकारी ही उपस्थित हो और प्रतिनिधि अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. डिविजनल कमिश्नर की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार गत 4 जून को हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर दोबारा जोर देते हुए कहा था कि नामित अधिकारी यदि किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ हों तो उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के आधार पर डिविजनल कमिश्नर कार्यालय ने पाया कि कुछ विभागों के अधिकारी व कर्मचारी जन सुनवाई शिविरों और अंतर्विभागीय समन्वय बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने अब आदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक विभाग उप-मंडल स्तर अथवा उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को नामित करे, जो नियमित रूप से इन शिविरों में भाग लेंगे. उन्हें आदेश जारी किया जाता है कि प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि जन सुनवाई शिविरों के लिए नामित अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित रहें. नामित अधिकारी यदि किसी कारणवश बैठक में भाग लेने में असमर्थ हों तो उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. आदेशों के अनुसार बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी जिलों में सप्ताह में एक बार जन सुनवाई शिविर और अंतर-विभागीय समन्वय समिति की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएंगी. डीएम द्वारा यह आदेश मुख्यमंत्री के निर्देशों और सचिव (राजस्व) की स्वीकृति के पश्चात जारी किए गए हैं.

इस मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह चुकी हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है और इसके लिए जन सुनवाई शिविरों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जन सुनवाई केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह जनता के साथ सरकार का सीधा संवाद है. अधिकारियों को यह समझना होगा कि उनकी उपस्थिति जनता के प्रति उनकी जवाबदेही का हिस्सा है और इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

