GST की नई दरें लागू होने के बाद पहली बार व्यापारियों से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता, स्वदेशी अपनाने की अपील

सीएम रेखा गुप्ता ने दुकानदारों से अपील की कि स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी बेचें और स्वदेशी ही खुद इस्तेमाल करें.

व्यापारियों से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता
व्यापारियों से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 4:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को लागू हुए जीएसटी सुधारों को लेकर व्यापारियों से मिलने त्रिनगर के तोताराम बाजार पहुंचीं. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम अपने नागरिकों से स्वदेशी का समर्थन करने की अपील करते हैं और पीएम मोदी द्वारा दिए गए इस तोहफे से सभी खुश हैं. इस अगली पीढ़ी के जीएसटी का लाभ सीधे देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है. चाहे वह दुकानदार हो गृहिणी हो या आम उपभोक्ता हो.

सीएम ने कहा कि जीएसटी सुधारों को लेकर यहां बाजार में उत्साह देख सकते हैं. हर बाज़ार में हर ग्राहक और दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान है. पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों के माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाया है. यह हम सभी के लिए दिवाली का एक बड़ा तोहफा है और इसका लाभ देश के सभी लोगों तक सीधे पहुंचेगा. हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं. इस दौरान सीएम ने दुकानदारों से अपील की कि स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी बेचे और स्वदेशी ही खुद इस्तेमाल करें.

इस दौरान सीएम ने खुद दुकानदारों की दुकानों पर स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का स्लोगन लिखे हुए पंपलेट भी चिपकाए. मुख्यमंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी इस व्यापारी संवाद को लेकर पोस्ट किया गया है. इसमें भी सीएम ने पीएम मोदी को जीएसटी की दरें कम करने के लिए धन्यवाद दिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक तिलकराम गुप्ता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में व्यापारी भी मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप किया.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को दिवाली गिफ्ट के तौर पर जीएसटी की दरों को कम करने की बात कही थी. उसके बाद हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी के 12 प्रतिशत और 28 परसेंट के स्लैब को खत्म कर दिया गया था. साथ ही लोगों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं को 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के जीएसटी टैक्स के दायरे से हटा करके 5 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है. इसको 22 सितंबर यानी कि पहले नवरात्र से लागू करने की घोषणा की गई थी. आज से जीएसटी के ये बदलाव लागू हुए हैं. इसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री व्यापारियों से मिलने पहुंची थी.

