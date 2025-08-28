ETV Bharat / state

'यू-स्पेशल' बस से दौलतराम कॉलेज पहुंचीं दिल्ली सीएम, कहा- यह क्षण पुरानी किताब के पन्ने खोल रहा - DELHI CM VISITED DAULATRAM COLLEGE

सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप सभी भाग्यशाली हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा हैं.

सीएम रेखा गुप्ता पहुंची दौलतराम कॉलेज
सीएम रेखा गुप्ता पहुंची दौलतराम कॉलेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: अपने छात्र जीवन (कॉलेज), विश्वविद्यालय की राजनीति के संघर्षों की यादों में डूबती-उतरती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को दौलतराम कॉलेज पहुंचीं. वहां उन्होंने भरे मन से विद्यार्थियों से मुलाकात की और फेकल्टी के पुराने स्टाफ से अपनत्व दिखाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षण उनके जीवन की पुरानी किताब का वह पन्ना खोल रहा है, जिसने उनके व्यक्तित्व और करियर को दिशा दी. मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित नॉर्थ कैंपस के खेल परिसर में यू-स्पेशल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने वहां काफी देर समय बिताया. मुख्यमंत्री अचानक ही यू-स्पेशल बस में सवार हुईं और अपने स्टाफ से कहा कि दौलतराम कॉलेज चलो.

मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इसी कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है. विशेष बात यह कि इस कॉलेज मे जाना मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं था. हतप्रभ स्टाफ व अफसरों को पता चला कि मैम दौलतराम कॉलेज जाना चाहती है तो वे मुस्कराने लगे. बस में संगीत बजने लगा, छात्र गाने लगे और मुख्यमंत्री गुनगुनाने लगी. कॉलेज छात्रों को भी पता चल चुका था कि उनकी पुरानी छात्र व दिल्ली की सीएम आ रही हैं तो वे कॉलेज गेट पर उमड़ आए. कॉलेज गेट पर उतरते ही मुख्यमंत्री को छात्रों ने घेर लिया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई छात्रों से गपशप शुरू कर दी और कहा कि तुम्हारी दीदी, तुमसे मिलने आ गई हैं. छात्र भी हंसते-मुस्कराते उनका अभिवादन करने लगे.

छात्रों का अभिवादन करते हुए सीएम रेखा गुप्ता
छात्रों का अभिवादन करते हुए सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

कॉलेज नहीं अहसास: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों के अलावा कॉलेज फैकल्टी के पुराने स्टाफ से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इसी कॉलेज के प्रांगण से उड़ान भरना सीखा, यहीं से संघर्ष की राह पकड़ी और यहीं से मिला वह आत्मविश्वास, जिसने मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ का अध्यक्ष बनने और आगे चलकर जनसेवा की राह चुनने की प्रेरणा दी. दौलतराम कॉलेज मेरे लिए केवल दीवारों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह अहसास है, जिसने मेरी सोच को आकार दिया, मेरे सपनों को दिशा दी और मेरे जीवन को एक लक्ष्य दिया.

छात्रों को किया प्रोत्साहित: मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक साधारण परिवार की बेटी जब इस कॉलेज में पढ़ने आई, तो उसे नहीं पता था कि उसकी राह दिल्ली सचिवालय तक जाएगी और वह मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचेगी. यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. अंत में मुख्यमंत्री ने कॉलेज के छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप सभी भाग्यशाली हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा हैं. स्काई इज द लिमिट- ऊंचा सोचिए, ऊंचा करिए, न रुकिए, न थमिए और न हारिए. जिंदगी में न जाने कौन सी मंज़िल आपका इंतज़ार कर रही.

यह भी पढ़ें-

DU के छात्रों ने 'U स्पेशल' बस सेवा को बताया 'राहत', मेट्रो किराए में भी मिले छूट के संकेत

DTC की 'U-स्पेशल' बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी, जानिए क्या है इनकी खासियत

दिल्ली में फिर लौटी DTC की 'U-स्पेशल' बसें, जानिए कितना होगा किराया और कहां मिलेगा पास?

नई दिल्ली: अपने छात्र जीवन (कॉलेज), विश्वविद्यालय की राजनीति के संघर्षों की यादों में डूबती-उतरती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को दौलतराम कॉलेज पहुंचीं. वहां उन्होंने भरे मन से विद्यार्थियों से मुलाकात की और फेकल्टी के पुराने स्टाफ से अपनत्व दिखाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षण उनके जीवन की पुरानी किताब का वह पन्ना खोल रहा है, जिसने उनके व्यक्तित्व और करियर को दिशा दी. मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित नॉर्थ कैंपस के खेल परिसर में यू-स्पेशल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने वहां काफी देर समय बिताया. मुख्यमंत्री अचानक ही यू-स्पेशल बस में सवार हुईं और अपने स्टाफ से कहा कि दौलतराम कॉलेज चलो.

मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इसी कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है. विशेष बात यह कि इस कॉलेज मे जाना मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं था. हतप्रभ स्टाफ व अफसरों को पता चला कि मैम दौलतराम कॉलेज जाना चाहती है तो वे मुस्कराने लगे. बस में संगीत बजने लगा, छात्र गाने लगे और मुख्यमंत्री गुनगुनाने लगी. कॉलेज छात्रों को भी पता चल चुका था कि उनकी पुरानी छात्र व दिल्ली की सीएम आ रही हैं तो वे कॉलेज गेट पर उमड़ आए. कॉलेज गेट पर उतरते ही मुख्यमंत्री को छात्रों ने घेर लिया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई छात्रों से गपशप शुरू कर दी और कहा कि तुम्हारी दीदी, तुमसे मिलने आ गई हैं. छात्र भी हंसते-मुस्कराते उनका अभिवादन करने लगे.

छात्रों का अभिवादन करते हुए सीएम रेखा गुप्ता
छात्रों का अभिवादन करते हुए सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

कॉलेज नहीं अहसास: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों के अलावा कॉलेज फैकल्टी के पुराने स्टाफ से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इसी कॉलेज के प्रांगण से उड़ान भरना सीखा, यहीं से संघर्ष की राह पकड़ी और यहीं से मिला वह आत्मविश्वास, जिसने मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ का अध्यक्ष बनने और आगे चलकर जनसेवा की राह चुनने की प्रेरणा दी. दौलतराम कॉलेज मेरे लिए केवल दीवारों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह अहसास है, जिसने मेरी सोच को आकार दिया, मेरे सपनों को दिशा दी और मेरे जीवन को एक लक्ष्य दिया.

छात्रों को किया प्रोत्साहित: मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक साधारण परिवार की बेटी जब इस कॉलेज में पढ़ने आई, तो उसे नहीं पता था कि उसकी राह दिल्ली सचिवालय तक जाएगी और वह मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचेगी. यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. अंत में मुख्यमंत्री ने कॉलेज के छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप सभी भाग्यशाली हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा हैं. स्काई इज द लिमिट- ऊंचा सोचिए, ऊंचा करिए, न रुकिए, न थमिए और न हारिए. जिंदगी में न जाने कौन सी मंज़िल आपका इंतज़ार कर रही.

यह भी पढ़ें-

DU के छात्रों ने 'U स्पेशल' बस सेवा को बताया 'राहत', मेट्रो किराए में भी मिले छूट के संकेत

DTC की 'U-स्पेशल' बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी, जानिए क्या है इनकी खासियत

दिल्ली में फिर लौटी DTC की 'U-स्पेशल' बसें, जानिए कितना होगा किराया और कहां मिलेगा पास?

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI CM REKHA GUPTAU SPECIAL BUS SERVICES IN DELHIदिल्ली में यू स्पेशल बस सर्विसDELHI CM VISITED DAULATRAM COLLEGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.