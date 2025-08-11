ETV Bharat / state

"हमने पांच महीने में तीन बिल पास कराए, पिछली सरकार 5 वर्ष में 14 बिल ही ला सकी"... बोलीं CM रेखा - DELHI ASSEMBLY SESSION 2025

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा कार्यवाही का लेखा जोखा.

सीएम रेखा गुप्ता
सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2025 at 8:17 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद सोमवार को बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिन चला. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में कई घंटो की कार्यवाही के बाद 5 महीने केअपनी सरकार के कार्यकाल में हमने 3 बिल पास किए. जबकि पिछली सरकार ने 5 साल में मात्र 14 बिल पास किए. सीएम ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान नियम 280 के अंतर्गत भी 171 सदस्यों ने भाग लिया. विपक्ष को भी चर्चा का पूरा मौका मिला.

सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में जीएसटी बिल पर चर्चा नहीं हुई थी. इस बार हमने चर्चा की. जानबूझकर सब कुछ पता होते हुए भी नेता प्रतिपक्ष जो खुद पिछली सरकार में वित्त मंत्री थी ने गलत प्रश्नों को उठाया और कहा कि हमें जीएसटी बिल में किए गए संशोधनों की जानकारी दी जानी चाहिए. जबकि उनको सब कुछ पता था. यह संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं. दिल्ली सरकार पहले से ही काम कर रही है. जीएसटी बिल पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के पास वक्ता नहीं था.

पिछली सरकार की ⁠प्रवृति रही झूठ

विधानसभा में फांसी घर पिछली सरकार का झूठ का बड़ा किला था जिसे गिराया गया. पिछली सरकार के मुखिया की ⁠एक प्रवृति रही झूठ के लिए किसी भी हद तक जाने की. हमने दो कैग रिपोर्ट भी इस सत्र में पेश की, जिनसे ये साफ हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने किस तरह से केंद्र सरकार के दिए हुए फंड का इस्तेमाल नहीं किया इसका खुलासा हुआ. केंद्र ने कब कब कितना फंड दिया गया इसकी भी जानकारी कैग रिपोर्ट में मिली.

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसके सभी विषयों को संबंधित विभाग के पास भेज दिया गया है. लंबी चर्चा के बाद एजुकेशन बिल को पास कराया गया. जनता को बड़ा सुकून मिला है. इसके लिए पेरेंट्स का प्यार भी हमें मिल रहा है. ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ ये सेशन कैग रिपोर्ट तक चला. कैग रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि सरकार ने मिस यूज़ ऑफ फंड किया. पिछली सरकार में हमने सभी विषयों का जनता के बीच जवाब रखा. केंद्र से मिले पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि फंड का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला. आज फंड के एक एक रूपये का इस्तेमाल जनता के लिए किया जा रहा है.

आवारा कुत्तों की समस्या बेहद गंभीर

स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार और नगर निगम ने इस समस्या पर जो काम किया उसको हम ठीक कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही हम इस पर काम कर रहे हैं. जनता की प्रॉब्लम को सोल्व करना हमारा ध्येय है. बता दें कि कुत्तों की समस्या को "बेहद गंभीर" बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर आश्रय स्थलों में रखें.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद सोमवार को बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिन चला. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में कई घंटो की कार्यवाही के बाद 5 महीने केअपनी सरकार के कार्यकाल में हमने 3 बिल पास किए. जबकि पिछली सरकार ने 5 साल में मात्र 14 बिल पास किए. सीएम ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान नियम 280 के अंतर्गत भी 171 सदस्यों ने भाग लिया. विपक्ष को भी चर्चा का पूरा मौका मिला.

सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में जीएसटी बिल पर चर्चा नहीं हुई थी. इस बार हमने चर्चा की. जानबूझकर सब कुछ पता होते हुए भी नेता प्रतिपक्ष जो खुद पिछली सरकार में वित्त मंत्री थी ने गलत प्रश्नों को उठाया और कहा कि हमें जीएसटी बिल में किए गए संशोधनों की जानकारी दी जानी चाहिए. जबकि उनको सब कुछ पता था. यह संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं. दिल्ली सरकार पहले से ही काम कर रही है. जीएसटी बिल पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के पास वक्ता नहीं था.

पिछली सरकार की ⁠प्रवृति रही झूठ

विधानसभा में फांसी घर पिछली सरकार का झूठ का बड़ा किला था जिसे गिराया गया. पिछली सरकार के मुखिया की ⁠एक प्रवृति रही झूठ के लिए किसी भी हद तक जाने की. हमने दो कैग रिपोर्ट भी इस सत्र में पेश की, जिनसे ये साफ हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने किस तरह से केंद्र सरकार के दिए हुए फंड का इस्तेमाल नहीं किया इसका खुलासा हुआ. केंद्र ने कब कब कितना फंड दिया गया इसकी भी जानकारी कैग रिपोर्ट में मिली.

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसके सभी विषयों को संबंधित विभाग के पास भेज दिया गया है. लंबी चर्चा के बाद एजुकेशन बिल को पास कराया गया. जनता को बड़ा सुकून मिला है. इसके लिए पेरेंट्स का प्यार भी हमें मिल रहा है. ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ ये सेशन कैग रिपोर्ट तक चला. कैग रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि सरकार ने मिस यूज़ ऑफ फंड किया. पिछली सरकार में हमने सभी विषयों का जनता के बीच जवाब रखा. केंद्र से मिले पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि फंड का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला. आज फंड के एक एक रूपये का इस्तेमाल जनता के लिए किया जा रहा है.

आवारा कुत्तों की समस्या बेहद गंभीर

स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार और नगर निगम ने इस समस्या पर जो काम किया उसको हम ठीक कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही हम इस पर काम कर रहे हैं. जनता की प्रॉब्लम को सोल्व करना हमारा ध्येय है. बता दें कि कुत्तों की समस्या को "बेहद गंभीर" बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर आश्रय स्थलों में रखें.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI CM CM REKHA GUPTAREKHA GUPTA ON MONSOON SESSIONDELHI ASSEMBLY MONSOON SESSIONSTREET DOGS PROBLEM IN DELHIDELHI ASSEMBLY SESSION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.