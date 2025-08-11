नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद सोमवार को बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिन चला. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में कई घंटो की कार्यवाही के बाद 5 महीने केअपनी सरकार के कार्यकाल में हमने 3 बिल पास किए. जबकि पिछली सरकार ने 5 साल में मात्र 14 बिल पास किए. सीएम ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान नियम 280 के अंतर्गत भी 171 सदस्यों ने भाग लिया. विपक्ष को भी चर्चा का पूरा मौका मिला.

सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में जीएसटी बिल पर चर्चा नहीं हुई थी. इस बार हमने चर्चा की. जानबूझकर सब कुछ पता होते हुए भी नेता प्रतिपक्ष जो खुद पिछली सरकार में वित्त मंत्री थी ने गलत प्रश्नों को उठाया और कहा कि हमें जीएसटी बिल में किए गए संशोधनों की जानकारी दी जानी चाहिए. जबकि उनको सब कुछ पता था. यह संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं. दिल्ली सरकार पहले से ही काम कर रही है. जीएसटी बिल पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के पास वक्ता नहीं था.

पिछली सरकार की ⁠प्रवृति रही झूठ

विधानसभा में फांसी घर पिछली सरकार का झूठ का बड़ा किला था जिसे गिराया गया. पिछली सरकार के मुखिया की ⁠एक प्रवृति रही झूठ के लिए किसी भी हद तक जाने की. हमने दो कैग रिपोर्ट भी इस सत्र में पेश की, जिनसे ये साफ हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने किस तरह से केंद्र सरकार के दिए हुए फंड का इस्तेमाल नहीं किया इसका खुलासा हुआ. केंद्र ने कब कब कितना फंड दिया गया इसकी भी जानकारी कैग रिपोर्ट में मिली.

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसके सभी विषयों को संबंधित विभाग के पास भेज दिया गया है. लंबी चर्चा के बाद एजुकेशन बिल को पास कराया गया. जनता को बड़ा सुकून मिला है. इसके लिए पेरेंट्स का प्यार भी हमें मिल रहा है. ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ ये सेशन कैग रिपोर्ट तक चला. कैग रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि सरकार ने मिस यूज़ ऑफ फंड किया. पिछली सरकार में हमने सभी विषयों का जनता के बीच जवाब रखा. केंद्र से मिले पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि फंड का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला. आज फंड के एक एक रूपये का इस्तेमाल जनता के लिए किया जा रहा है.

आवारा कुत्तों की समस्या बेहद गंभीर

स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार और नगर निगम ने इस समस्या पर जो काम किया उसको हम ठीक कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही हम इस पर काम कर रहे हैं. जनता की प्रॉब्लम को सोल्व करना हमारा ध्येय है. बता दें कि कुत्तों की समस्या को "बेहद गंभीर" बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर आश्रय स्थलों में रखें.

