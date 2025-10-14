दिवाली से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र शुरू, सीएम रेखा ने लिया जायजा
दीपावली-छठ पर्व को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई नई व्यवस्थाएं ,सीएम रेखा ने लिया जायजा.
Published : October 14, 2025 at 5:23 PM IST
नई दिल्ली: आगामी दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को सहज और सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. इन व्यवस्थाओं का मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने निरीक्षण किया. सीएम, सांसद व रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से संवाद भी किया.
सीएम ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण: निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल आज जनसेवा, जनसुविधा व जनभावना की पहचान बन चुकी है. रेलवे प्रशासन लगातार ऐसे कदम उठा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें, साथ ही यात्रा अनुभव और भी सुगम बने. इसी क्रम में नई दिल्ली स्टेशन परिसर में नया यात्री सुविधा केंद्र शुरू किया गया है, जो अनारक्षित (जनरल) टिकट यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.
भीड़ प्रबंधन के लिए एक होल्डिंग एरिया किया गया तैयार : यह यात्री सुविधा केंद्र स्टेशन परिसर में भीड़ प्रबंधन के लिए एक होल्डिंग एरिया के तौर पर कार्य करेगा, जहां अनारक्षित टिकट वाले यात्री ट्रेन के आगमन तक ठहर सकेंगे. यहां बैठने, पेयजल, प्रसाधन, भोजन और टिकटिंग की सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. यात्रियों के लिए यह पहल विशेष रूप से उस समय उपयोगी साबित होगी, जब त्योहारों के दौरान लाखों लोग दिल्ली से अपने गृह नगरों की ओर रवाना होते हैं.
स्टेशन को तीन अलग टिकटिंग जोन में बांटा गया : रेलवे अधिकारियों के मुताबिक स्टेशन को अब तीन अलग-अलग टिकटिंग जोन में बांटा गया है, जिससे प्लेटफॉर्म पर अचानक बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही व ट्रेन संचालन की दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी. इसके अतिरिक्त ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें और अतिरिक्त अनारक्षित टिकट काउंटरों से टिकट लेने प्रक्रिया को तेज और सहज बनाया गया है. यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. इसके लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे पुलिस बल, क्विक रिस्पॉन्स टीमें व हेल्पडेस्क भी तैनात किए गए हैं.
मनोज तिवारी ने की इस पहल की सराहना : इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने कही कि त्योहारों के इस मौसम में जब लाखों यात्री अपने घरों की ओर लौटते हैं, ऐसे में रेलवे का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्थाएं यात्री सुविधा व सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. त्योहारों से पहले की यह पहल न सिर्फ यात्रियों को राहत देगी बल्कि भारतीय रेल की आधुनिक, तकनीक-आधारित व जनकेंद्रित व्यवस्था की दिशा में एक और ठोस कदम साबित होगी.
