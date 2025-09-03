नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार से अपने कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम को फिर से शुरू करेंगी. इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिनमें सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती और फेसियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए आने वाले लोगों की पहचान की जांच शामिल है. यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी.

मुख्यमंत्री द्वारा लोगों से सीधे मिलकर उनकी शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने वाला यह कार्यक्रम 20 अगस्त को एक राजकोट निवासी द्वारा हुए हमले के बाद अस्थायी रूप से रोक दिया गया था.

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया, कि

“जन सुनवाई कार्यक्रम मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सुनियोजित तरीके से लोगों से मिलेंगी और संवाद करेंगी”

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी के दौरान अनावश्यक आवाजाही की अनुमति नहीं होगी, ताकि भीड़ न लगे. इस दौरान अधिकारी और सुरक्षा कर्मी मुख्यमंत्री के आसपास मौजूद रहेंगे.

अधिकारी ने यह भी बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित हर व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की जाएगी और उनकी शिकायत को पहले से दर्ज किया जाएगा, फिर मुख्यमंत्री से बातचीत की अनुमति दी जाएगी.

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए इंतजाम और कड़े किए गए हैं। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और फेसियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से हर व्यक्ति की पहचान की जाएगी.

मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पुलिसकर्मी आंतरिक सुरक्षा घेरा बनाएंगे. इसके अलावा, 10 पुलिसकर्मी बाहरी सुरक्षा घेरे में तैनात रहेंगे और मुख्यमंत्री के पास ही मौजूद रहेंगे.

