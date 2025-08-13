ETV Bharat / state

सीएम रेखा गुप्ता का अधिकारियों को आदेश, ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह करें लागू - E OFFICE SYSTEM IN DELHI

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को ‘विकसित दिल्ली’ बनाने के लिए सरकार के पास फंड की कोई कमी आड़े नहीं आएगी

सीएम रेखा गुप्ता की बैठक
सीएम रेखा गुप्ता की बैठक (ETV Bharat)
नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष में एक तिहाई समय बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि पूरी दिल्ली में चल रहे विकास कार्य समय पर पूरे होने चाहिए. इसके लिए सभी अधिकारी विकास कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को ‘विकसित दिल्ली’ बनाने के लिए सरकार के पास फंड की कोई कमी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त बजट तो है ही, साथ ही केंद्र सरकार भी हरसंभव मदद कर रही है.

ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने विकास प्रमुखों को ई-ऑफिस प्रणाली को और प्रभावी बनाने और इसका प्रयोग पूरी तरह से करने के भी निर्देश दिए. अब तक जनता से संबंधित विभागों के कामकाज में 199 में से 119 इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं. बुधवार को दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के प्रमुखों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की. बैठक में राजधानी में चल रही विकास परियोजनाओं, जनसेवा से कार्यों और प्रशासनिक सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि बजट में घोषित सभी पूंजीगत परियोजनाओं को लागू करने में कोई देरी न हो, साथ ही उनकी नियमित रूप से समीक्षा भी होती रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना में किसी प्रकार का अवरोध या बाधा पैदा नहीं होनी चाहिए. इसके लिए अधिकारी समय-समय पर इन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करें और कोई समस्या होने पर उसके निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाएं.

दिल्ली सचिवालय में बैठक
दिल्ली सचिवालय में बैठक (ETV Bharat)

प्रोजेक्ट के लिए धनराशि की कमी नहीं

मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बार दिल्ली सरकार ने एक लाख करोड़ का बजट पारित किया है, इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों, इसके लिए वह भी लगातार समीक्षा करती रहेंगी. उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस के सफलता पर संतोष व्यक्त किया और इसे बढ़ावा देने व ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने को बात कही. अब तक 199 में से 119 विभाग इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शेष विभाग भी तुरंत ई-ऑफिस प्रणाली में शामिल हों और कार्यालय पूरी तरह डिजिटल हो जाए. बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वच्छ दिल्ली के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए “दिल्ली को कूड़े से आज़ादी” अभियान में अगस्त माह के दौरान सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया. साथ ही, आम लोगों की शिकायत से जुड़ी पीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली जनता की शिकायतों को तय टाइम लाइन में अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए.

जनप्रतिनिधियों के कार्य को प्राथमिकता

बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग प्रमुखों को यह भी निर्देश दिए कि केंद्र व दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों, मंत्रियों, विधायकों आदि के के कार्यों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए. इनके कार्य भी जनता के हितों से जुड़े होते हैं. यह भी कहा कि सभी विभाग प्रमुख अपने कार्यालय परिसरों के रेनोवेशन को प्राथमिकता के साथ पूरा करें ताकि वहां कार्य का तो माहौल दिखे ही साथ ही जनता को भी परेशानी का सामना न करना पड़े. दिल्ली सरकार में कुल 38 विभाग हैं, पिछले दिनों विधानसभा में विधायकों ने मुद्दा उठाया था कि विभागों से संबंधित कामकाज अधिकारी नहीं सुनते हैं.

