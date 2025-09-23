15 साल बाद दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए DTC बस सेवा शुरू, जानिए रूट और किराया
दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए डीटीसी बसों की शरुआत हो गई है. दिल्ली-बड़ौत बस सेवा को सीएम रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिकाई.
Published : September 23, 2025 at 3:44 PM IST
नई दिल्ली: 15 साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली–बड़ौत रूट पर इंटरसिटी बस सेवा आज फिर से शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह व बड़ौत के सांसद राज कुमार सांगवान ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी से 3 नई एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर डिजिटल टिकटिंग व यात्री सुविधाओं का भी शुभारंभ किया गया. सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के तहत यात्रियों को नई सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
बता दें कि दिल्ली–बड़ौत रूट छह राज्यों के 17 चिन्हित इंटरसिटी रूट्स में पहला है, जहां से संचालन शुरू हुआ है. आने वाले समय में मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अलवर, जयपुर, बीकानेर, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, जम्मू और पानीपत के लिए भी बसें चलाने की योजना है.
भगवा रंग की बसें और उनका रूट: फिलहाल दिल्ली–बड़ौत रूट पर 12 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक एसी बसें भगवा रंग में चलाई जा रही हैं. ये बसें सुबह व शाम दो शिफ्ट में चलेंगी. दिल्ली से बड़ौत रूट की कुल दूरी करीब 69 किलोमीटर है. एक तरफ का किराया 125 रुपये तय किया गया है.
रूट: कश्मीरी गेट आईएसबीटी → खजूरी खास → भजनपुरा → लोनी बस स्टैंड → लोनी मंडोला → खेकड़ा → काथा → बागपत → गौरीपुर → सरूरपुर → त्योढी → बड़ौत.
डिजिटल टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत:
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर डीटीसी की 300 बसों में डिजिटल व ई-टिकटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया. आने वाले समय में इसके अन्य बसों में भी लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि परिचालकों व यात्रियों को जीपीएस से लैस एंड्रॉयड मशीन के जरिए टिकट मिलेगा. इससे रियल टाइम लोकेशन, यात्री संख्या व सुरक्षा पर निगरानी रखी जा सकेगी. यात्री यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी किराया चुका सकेंगे. इस दौरान चलो ऐप भी लॉन्च किया गया, जिससे लोग बस, मेट्रो आदि का टिकट खरीद सकेंगे. घर बैठकर भी इस ऐप से टिकट ले सकेंगे. इसमें यात्रियों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. सीएम ने कहा कि ऑटोमेटिक गैर कलेक्शन मशीन से कितने लोग बस में सफर किया, इससे पारदर्शिता आएगी. पिछली सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसे घोटाले होते थे.
यात्रियों को फायदा:
नई इलेक्ट्रिक एसी बसों से दिल्ली व उत्तर प्रदेश के यात्रियों को आरामदायक, समय पर और सुरक्षित सफर मिलेगा. डिजिटल टिकटिंग से नकदी रखने की परेशानी कम होगी. बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी. रोजाना दिल्ली–बड़ौत के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी.
सीएम ने डीटीसी अधिकारियों को बताया हनुमान:
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि रोज नई नई सुविधाएं मिल रही हैं. इसके लिए बधाई. मौके पर उपस्थित डीटीसी का मेरा बड़ा परिवार और डीटीसी के अधिकारी हनुमान जी हैं, जब इनके पूछ में आग लगती है तो उनको अपनी शक्ति की याद आती है. आज मंगलवार का दिन है और मरघट वाले बाबा के द्वारा से इंटरनेट स्टेट बसों का शुभारंभ हो रहा है. जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो सोचा कि उत्तराखंड राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश की बस दिल्ली में चल रही है, लेकिन दिल्ली की बसें किन राज्यों में नहीं जा रही है. पुरानी सरकार ने इंटरेस्ट बसों का संचालन बंद कर दिया था.
सरकार बनाएगी पॉल्यूशन जांच केंद्र:
सीएम रेखा खा गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों हमने प्राइवेट बसों का अनुबंध खत्म करवरकर सरदार वल्लभभाई पटेल स्कूल को अपनी इलेक्ट्रिक बेस दी, जिससे कि इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिले और प्रदूषण को खत्म किया जा सके. हमने ऑटोमेटिक पॉल्यूशन जांच केंद्र खोलने के लिए शिलान्यास किया है. पहले की सरकार में जो प्राइवेट पॉल्यूशन जांच केंद्र थे वह खराब थे चलते नहीं थे. दिल्ली में डेढ़ करोड़ कमर्शियल वाहन चलाते हैं इनके प्रदूषण जांच के लिए दिल्ली सरकार अपने पॉल्यूशन जांच केंद्र बनाएगी.
रूट पर नहीं करना होगा बसों का इंतजार:
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जरूरत के हिसाब से रूट पर बसों का संचालन हो इसके लिए योजना पर काम चल रहा है. जिससे रोड पर बस सेंटर के नीचे यात्रियों को बस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पहले रूट पर बस खराब होने के बाद घंटों तक खड़ी रहती थी, लेकिन नजदीक के डिपो से ठीक नहीं कराया जाता था. लेकिन हमने ऐसी सुविधा शुरू की है कि बस खराब होने पर नजदीक के डिपो से मैकेनिक बुलाकर ठीक कराने की व्यवस्था की है.
