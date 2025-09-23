ETV Bharat / state

15 साल बाद दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए DTC बस सेवा शुरू, जानिए रूट और किराया

दिल्ली-बड़ौत अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 23, 2025 at 3:44 PM IST 5 Min Read