लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती पर यमुना आरती में शामिल हुईं CM रेखा, स्वच्छता का दिया संदेश - REKHA GUPTA JOIN YAMUNA ARTI

CM रेखा ने लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती पर यमुना आरती में लिया भाग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 1, 2025 at 8:40 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 8:47 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को वासुदेव घाट (आईएसबीटी) पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर आयोजित यमुना आरती में भाग लिया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं, सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं की भागीदारी रही. मुख्यमंत्री ने यमुना आरती के माध्यम से नारी शक्ति और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मान दिया और यमुना नदी के संरक्षण के लिए समाज को जागरूक किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्या बाई होलकर न्यायप्रियता, सेवा भावना और नारी नेतृत्व की प्रेरणास्रोत थीं. उन्होंने मालवा में नर्मदा नदी के संरक्षण और घाटों के निर्माण से जो सांस्कृतिक आदर्श स्थापित किए, वे आज भी प्रासंगिक हैं. दिल्ली सरकार भी उन्हीं मूल्यों से प्रेरित होकर मां यमुना की स्वच्छता और पुनरुद्धार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने बताया कि 100 दिन पहले भी हम मां यमुना के इस पावन तट पर आरती करते हुए उनके चरणों में स्वच्छता का संकल्प लेकर खड़े हुए थे. आज सौ दिन बाद एक बार फिर मैं यहीं खड़ी हूं. लेकिन इस बार एक मजबूत विश्वास के साथ कि यमुना की स्वच्छता के लिए हमारी सरकार ने ठोस और निर्णायक कदम आगे बढ़ाए हैं. ऐसे कदम, जो वास्तव में आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे. CM रेखा ने लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती पर यमुना आरती में लिया भाग (etv bharat)

