दिल्ली को स्पोर्ट्स हब बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता: सीएम रेखा गु्प्ता

सीएम रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल ढांचा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है. हमारी सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल विजेताओं को 7 करोड़ रुपये, सिल्वर विजेताओं को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज विजेताओं को 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार दे रही है. इसके साथ ही राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उभरते खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं. मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज त्यागराज स्टेडियम में नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के भव्य उद्घाटन पर दी. टेबल टेनिस चैंपियनशिप इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि खेलों को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का अहम हिस्सा है और दिल्ली इस दिशा में हरसंभव योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने देशभर से आए लगभग 3000 खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा, उम्मीद है कि यहां से निकलकर कई खिलाड़ी भारत का नाम ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन करेंगे. उन्होंने मनिका बत्रा और पायस जैन का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे भारत के लिए पदक लेकर लौटें.

