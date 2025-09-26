रिठाला में नया फायर स्टेशन और पावर सब स्टेशन शुरू, CM ने कहा- बेहतर सुविधाएं मिलेंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास परियोजनाएं रिठाला के विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा. इस दौरान मंत्री व सांसद भी मौजूद रहे.
Published : September 26, 2025 at 6:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रिठाला में सेवा पखवाड़े में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इसमें उन्होंने सबसे पहले अत्याधुनिक फायर स्टेशन का उद्घाटन किया, यह नया फायर स्टेशन क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करेगा. इसके अलावा उन्होंने 66 किलोवॉट लाइन के सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जो बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने में सहायक होगा.
इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इन परियोजनाओं से दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. सोलर प्लांट से न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी. वहीं, सीवेज प्लांट और अग्निशमन केंद्र के शुरू होने से स्थानीय लोगों को स्वच्छता और सुरक्षा की बेहतर सेवाएं मिलेंगी.
सेवा पखवाड़े में आज दिल्ली ने विकास और हरित ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 26, 2025
रिठाला स्थित दिल्ली जल बोर्ड भवन की छत पर स्थापित 25 किलोवॉट का आधुनिक सोलर रूफटॉप हर वर्ष 28,000 से अधिक यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगा। आने वाले समय में सरकारी इमारतों पर अत्याधुनिक सौर… pic.twitter.com/SFI4oIrqya
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि यहां हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए. यह रिठाला के विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा.
आज से हमने दिल्ली की 1000 सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की शुरुआत की है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 26, 2025
सरकारी इमारतें अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर दिल्ली की पहचान बनेंगी।#SevaParv #15din75seva pic.twitter.com/Bd7MvXoPWH
वहीं रिठाला स्थित दिल्ली जल बोर्ड भवन की छत पर स्थापित 25 किलोवॉट का आधुनिक सोलर रूफटॉप हर वर्ष 28,000 से अधिक यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगा. आने वाले समय में सरकारी इमारतों पर अत्याधुनिक सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से बचाने में मदद मिलेगी. कार्यक्रम में स्थानीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया, मंत्री आशीष शूद और विधायक कुलवंत राणा भी उपस्थित रहे.
