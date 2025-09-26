ETV Bharat / state

रिठाला में नया फायर स्टेशन और पावर सब स्टेशन शुरू, CM ने कहा- बेहतर सुविधाएं मिलेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास परियोजनाएं रिठाला के विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा. इस दौरान मंत्री व सांसद भी मौजूद रहे.

दिल्ली सीएम में रिठाला में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया
दिल्ली सीएम में रिठाला में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रिठाला में सेवा पखवाड़े में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इसमें उन्होंने सबसे पहले अत्याधुनिक फायर स्टेशन का उद्घाटन किया, यह नया फायर स्टेशन क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करेगा. इसके अलावा उन्होंने 66 किलोवॉट लाइन के सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जो बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने में सहायक होगा.

इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इन परियोजनाओं से दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. सोलर प्लांट से न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी. वहीं, सीवेज प्लांट और अग्निशमन केंद्र के शुरू होने से स्थानीय लोगों को स्वच्छता और सुरक्षा की बेहतर सेवाएं मिलेंगी.

रेखा गुप्ता, दिल्ली सीएम (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि यहां हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए. यह रिठाला के विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा.

वहीं रिठाला स्थित दिल्ली जल बोर्ड भवन की छत पर स्थापित 25 किलोवॉट का आधुनिक सोलर रूफटॉप हर वर्ष 28,000 से अधिक यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगा. आने वाले समय में सरकारी इमारतों पर अत्याधुनिक सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से बचाने में मदद मिलेगी. कार्यक्रम में स्थानीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया, मंत्री आशीष शूद और विधायक कुलवंत राणा भी उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का किया उद्घाटन, जानें कितनी गाड़ियां हो सकेंगी खड़ी

दिल्लीवालों को बड़ी राहत, पानी के बकाया बिलों पर 100% लेट फीस माफ, मंत्री प्रवेश वर्मा का ऐलान

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बिफरे अरविंद केजरीवाल, कहा रावण और कंस का भी हुआ था अंत

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REKHA GUPTADELHI CM INAUGURATED FIRE STATIONरिठाला में फायर स्टेशन का उद्घाटनNEW FIRE STATION INAUGURATION DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.