CM रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी कई सौगातें, AAP पर साधा निशाना

मुनक नहर के पास 5 हजार करोड़ की लागत से सड़क निर्माण: मुनक नहर के पास 5 हजार करोड़ की लागत से नई सड़क का निर्माण होने जा रहा है. इसी नहर पर नया छठ घाट बनेगा. आज मुनक नहर हादसे के पीड़ित परिवार को मदद राशि भी दी गई. भविष्य में ऐसे हादसे न हों, इसके लिए नहर की देखरेख, बैरिकेडिंग और साफ-सफाई की पूरी ज़िम्मेदारी अब दिल्ली सरकार निभाएगी.

दिल्ली में 44 हजार नई लाइटें लगाकर सुरक्षा पुख्ता : शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, जबकि पूरी दिल्ली में 44 हजार नई लाइटें लगाकर रोशनी और सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा.साथ ही, शालीमार बाग खोसला ग्रिड से नेताजी सुभाष प्लेस सर्किट तक अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी शुरू हो रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है. आज इस क्षेत्र को देश की पहली हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन की सौगात मिली है. इस दौरान रेखा गुप्ता ने कहा है कि शालीमार बाग विधानसभा के साथियों को हार्दिक बधाई. 1.5 करोड़ की लागत से तैयार यह अत्याधुनिक वैन बिना बिजली काटे बिजली के तारों की मरम्मत करेगी.आने वाले समय में यह व्यवस्था पूरी दिल्ली में लागू होगी.

हैदरपुर में स्कूल समेत कई परियोजनाओं की सौगात : हैदरपुर में नया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सामुदायिक भवन स्वीकृत किया गया है. सीए ब्लॉक में ऑनलाइन वॉटर बूस्टर पंप, पानी टंकी का पुनर्निर्माण और नए ट्यूबवेल पर काम शुरू हुआ है. यहीं योगा शेल्टर का निर्माण होगा और विधानसभा क्षेत्र में बच्चों के लिए नया प्ले एरिया तथा प्ले स्टेशन भी तैयार किया जाएगा. हमारी सरकार ने शीशमहल पार्क के पास 12 हज़ार गज के अवैध कब्ज़े को हटाया है.

हैदरपुर में नया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सामुदायिक भवन स्वीकृत (ETV Bharat)

शालीमार बाग विधानसभा के लिए 30 वर्षों से निरंतर समर्पित रही : सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि मैं पिछले 30 वर्षों से मैं आपकी सेवा में निरंतर समर्पित रही हूं. शालीमार बाग विधानसभा का विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और आपकी बेटी के रूप में मैं सदैव आपके बीच रहकर क्षेत्र की सेवा करती रहूंगी. मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने लोगों के बीच में आने का बार-बार मौक़ा मिलता है.

विपक्ष द्वारा लगे आरोपों पर सीएम ने बोला तीखा हमला: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि शालीमार बाग़ विधानसभा मेरा दिल का टुकड़ा है जिसे मैने खून पसीने से सिंचा है. मैं सभी उद्घाटन में नहीं आ सकती हूँ इसलिए मैं सांसद जी को ज़िम्मेदारी दे रही हूं. पति को ज़िम्मेदारी देती हूं तो कहते हैं पति से काम दे रही है. इसलिए अपने क़रीबी पर भरोसा करके मैं इस विधानसभा के काम देती हूं. पति को काम देती हूँ तो लोग सवाल उठाते है. दुनिया ऐसी ही है.

मुनक नहर की सफ़ाई के लिए हरियाणा के साथ MOU साइन : शालीमार बाग़ में सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है जिसे सीधा रिंग रोड से जोड़ा जाएगा. पहले की सरकारें सुनती नहीं थी फाइल दफ्तर जाती थी लेकिन आगे नहीं बढ़ती थी. 40 करोड़ मोदी जी से लेकर आयी हूं जिससे मुनक नहर पर नया छठ घाट बनाया जाएगा. मुनक नहर की सफ़ाई पहले साल में एक बार की जाती थी. दिल्ली सरकार पैसा देती थी और हरियाणा सरकार की तरफ़ से सफ़ाई होती थी. लेकिन अब हरियाणा सरकार के साथ एक MOU साइन कर रहे हैं जिसके तहत दिल्ली सरकार द्वारा ही इस नहर का मेंटेनेंस किया जाएगा.

