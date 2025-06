ETV Bharat / state

यमुना के बीच में CM रेखा गुप्ता ने मंत्री और सांसद मनोज तिवारी संग किया योग ( Etv Bharat )

Published : June 21, 2025 at 8:57 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 9:32 AM IST

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्लीभर में भव्य आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री ने स्वयं यमुना नदी के मध्य में जाकर योगासन किया और दिल्ली की जनता को योग का यमुना का संदेश देने की कोशिश की. मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सोनिया विहार यमुना तट पर जाकर वहां नाव से यमुना के बीच में पहुंची. वहां यमुना नदी के बीच मे योग के लिए बनाए गए डेक पर जाकर मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के संग वहां पर योगासन किया. करीब 40 मिनट तक योग करने के बाद मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि योग निरोग रहने का सबसे बेहतर तरीका है. दिल्ली की जनता से वह अपील करती है कि दिन विशेष पर ही नहीं बल्कि इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें. उन्होंने कहा दिल्ली सरकार यमुना को निर्मल बनाने में के लिए प्रतिबद्ध है. उनकी कोशिश है कि हर तरह के प्रयास से यमुना के प्रति लोगों में बेहतर बनाने का संदेश जाए.

