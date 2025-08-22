नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को हुए हमले के बाद पहली बार शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम पहुंचीं. उन्होंने जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान पहले से अधिक मुस्तैद दिखे. सुरक्षा के मद्देनजर सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद पुलिस ने लोगों का प्रवेश कार्यक्रम स्थल पर बंद कर दिया.

इसके साथ ही मंच से करीब पांच मीटर पहले सीआपीएफ और पुलिस के जवानों ने एक सुरक्षा घेरा भी बना रखा था. सुरक्षा घेरे से आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा था. मीडिया कर्मियों के लिए भी एक रस्सी लगाकर आगे जाने से रोकने की व्यवस्था की गई थी. सुरक्षा के चलते गांधीनगर मेन रोड के मार्केट की दुकानों को भी बंद कराया गया था. मुख्यमंत्री का काफिला करीब 12 बजे गांधीनगर मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचा. काफिले में सीएम की गाड़ी के आगे पुलिस की चार गाड़ियां और पीछे पांच गाड़ियां चल रही थी.

सार्वजनिक कार्यक्रम में गांधी नगर पहुंचीं CM रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती: पहले ही कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी. जवानों ने पूरे मंच को चारों ओर से घेरे रखा था. सीआरपीएफ की महिला जवानों की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी. मंच के चारों ओर करीब 40 जवानों को तैनात किया गया था. मुख्यमंत्री पर बुधवार को सरकारी आवास का जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था. उसके बाद गुरुवार को सीएम ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में डॉक्टर की सलाह पर हिस्सा नहीं लेते हुए घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ किया था.

हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में गांधी नगर पहुंचीं CM रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

लोगों को सुरक्षा जांच के बाद मिला प्रवेश: कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले दो जगह लोगों की सुरक्षा जांच की जा रही थी. पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा जांच की. लोगों को जांच के बाद ही आगे जाने दिया गया. जितनी देर भी सीएम ने मंच पर भाषण दिया उस पूरे समय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घेरा बनाए खड़े रहे. जवानों की पैनी नजरें भीड़ की ओर रही, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके.

पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम पहुंचीं CM रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

एक घंटे तक छावनी बना रहा कार्यक्रम स्थल: 12 से 1 तक करीब 1 घंटे मुख्यमंत्री गांधीनगर में आयोजित सभा में रहीं. इस दौरान कार्यक्रम स्थल पूरी तरह छावनी में तब्दील रहा. आयोजकों के लिए भी मंच पर जाने के लिए कार्यक्रम से संबंधित आई कार्ड का गले में होना बहुत जरूरी था. सिर्फ उन्हीं लोगों को मंच पर या मंच के नजदीक जाने की अनुमति थी जो आयोजन समिति में शामिल थे. मंच से उतरते समय मीडिया ने मुख्यमंत्री से बातचीत का प्रयास किया लेकिन मुख्यमंत्री दूर से ही नमस्कार करके हाथ हिलाते हुए अपनी गाड़ी की ओर चली गईं. इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को अपने सुरक्षा घेरे में ले रखा था. किसी को भी सुरक्षा घेरे के आसपास नहीं आने दिया गया. इससे पहले आमतौर पर सीएम का इतना सख्त सुरक्षा घेरा पहले नहीं रहता था.

