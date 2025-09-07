ETV Bharat / state

दिल्ली की भाजपा सरकार ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी 51 ट्रक राहत सामग्री

पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार ने राहत सामग्री भेजी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 52 ट्रकों को रवाना किया.

बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री
बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री
Published : September 7, 2025 at 8:11 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदेश सह प्रभारी डॉ अलका गुर्जर की उपस्थिति में पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राहत समाग्री से भरे 52 ट्रकों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वक्त प्राकृतिक विपदाओं के कारण देश एवं पंजाब उलझन एवं तकलीफ में है और हमें इस मुसिबत के वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमने सीखा है कि विश्व के किसी देश में विपदा आती है तो हमें कैसे उसके साथ खड़ा होना चाहिए.

दिल्ली की धड़कन पंजाब में बसती है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारे देश का नवरत्न राज्य है जिसने हमेशा देश एवं दुनिया को सहयोग दिया है. उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत सिर्फ मदद मांगने वाले देशों में से था, लेकिन आज मदद देने वालों में शामिल हो गया है. आज समय है जब हमें राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर देश का दिल दिल्ली में धड़कता है तो दिल्ली की धड़कन पंजाब में बसती है. आज पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ पूरी दिल्ली खड़ी है. मैंने स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान से बात करके बोला है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की जरुरत है तो वह हमें बतायें हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे.

सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पंजाब हमेशा से ही देश के लिए खड़ा रहा है और आज यह समय है जब देश भर को पंजाब के लिए खड़ा होना होगा. यह राहत सिर्फ आज तक सीमित नहीं है और इस राहत समाग्री के साथ हर तरह की सहायता देते रहने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है.

आगे भी जारी रहेगी यह सेवा, यह तो बस शुरुआत: वीरेंद्र सचदेवा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब में जो संकट है उसमें आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है. लगातार जिस प्रकार की त्रासदी हम देख रहे हैं उसके चलते दिल्ली वालों ने भी इस बात का संकल्प लिया कि हमें भी पंजाब के साथ खड़ा होना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लगातार पंजाब सहित अन्य राज्यों में आई हुई आपदा की समीक्षा कर रहे हैं और एक संगठन के रुप में हमने यही सीखा है कि हमारे संगठन का कर्तव्य सेवा है.

सचदेवा ने कहा कि आज सेवा ही संगठन के सेवा भाव के साथ पंजाब को हम सहायता समाग्री भेज रहे हैं, क्योंकि आज पंजाब को हमारी जरुरत है. यह कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक मानवता है जब किसी को कष्ट के वक्त हम उसके साथ खड़े होते हैं. भाजपा का संगठन भी यही सिखाता है. पंजाब के मुख्यमंत्री फंड में हमारी मुख्यमंत्री ने पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि दी है.

भेजी गई यह सामग्री

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने पंजाब के लोगों से बात की और साथ ही वहां जो हमारा संगठन है उससे बात की तो वहां स्थिति को संभालने के लिए राशन तो है लेकिन उसे बनाने एवं रखने के लिए साधन नहीं है. इसलिए बर्तन के अलावा मच्छरदानी, ब्लैंकेट एवं तिरपाल, दवाईयां, पहनने के लिए जूते एवं चप्पल सहित कई सामग्री भेजी जा रही है. साथ ही यह हमारा प्रयास है कि उस राज्य के लोगों के लिए जो देश के अन्नदाता के साथ ही सीमा प्रहरी भी हैं, यह पहला प्रयास है और हम आगे भी इस सेवा को बढ़ाएंगे. अपना कर्तव्य समझकर इन ट्रको को रवाना कर रहे हैं जो जलंधर जाएंगे और वहां से जिन क्षेत्रों में जरुरत होगी वहां सामान जाएगा.

पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री
पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री

