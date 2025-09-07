दिल्ली की भाजपा सरकार ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी 51 ट्रक राहत सामग्री
पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार ने राहत सामग्री भेजी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 52 ट्रकों को रवाना किया.
Published : September 7, 2025 at 8:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदेश सह प्रभारी डॉ अलका गुर्जर की उपस्थिति में पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राहत समाग्री से भरे 52 ट्रकों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वक्त प्राकृतिक विपदाओं के कारण देश एवं पंजाब उलझन एवं तकलीफ में है और हमें इस मुसिबत के वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमने सीखा है कि विश्व के किसी देश में विपदा आती है तो हमें कैसे उसके साथ खड़ा होना चाहिए.
दिल्ली की धड़कन पंजाब में बसती है
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारे देश का नवरत्न राज्य है जिसने हमेशा देश एवं दुनिया को सहयोग दिया है. उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत सिर्फ मदद मांगने वाले देशों में से था, लेकिन आज मदद देने वालों में शामिल हो गया है. आज समय है जब हमें राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर देश का दिल दिल्ली में धड़कता है तो दिल्ली की धड़कन पंजाब में बसती है. आज पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ पूरी दिल्ली खड़ी है. मैंने स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान से बात करके बोला है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की जरुरत है तो वह हमें बतायें हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे.
#WATCH दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। pic.twitter.com/sbKJGCSHuZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2025
सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पंजाब हमेशा से ही देश के लिए खड़ा रहा है और आज यह समय है जब देश भर को पंजाब के लिए खड़ा होना होगा. यह राहत सिर्फ आज तक सीमित नहीं है और इस राहत समाग्री के साथ हर तरह की सहायता देते रहने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है.
#WATCH दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, " पंजाब में बाढ़ के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, पंजाब के लोग जिस तकलीफ में हैं, उनकी उस तकलीफ में, दर्द में दिल्ली का हर नागरिक, दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है...हमने आज यहां से राहत सामग्री के 52 ट्रक भेजे हैं...हमने दिल्ली… https://t.co/eiWReeM22C pic.twitter.com/f4hDOtVxPY— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2025
आगे भी जारी रहेगी यह सेवा, यह तो बस शुरुआत: वीरेंद्र सचदेवा
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब में जो संकट है उसमें आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है. लगातार जिस प्रकार की त्रासदी हम देख रहे हैं उसके चलते दिल्ली वालों ने भी इस बात का संकल्प लिया कि हमें भी पंजाब के साथ खड़ा होना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लगातार पंजाब सहित अन्य राज्यों में आई हुई आपदा की समीक्षा कर रहे हैं और एक संगठन के रुप में हमने यही सीखा है कि हमारे संगठन का कर्तव्य सेवा है.
#WATCH दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, " आज हमने यहां से 52 ट्रक की छोटी सी भेंट उनको भेजी है ताकि हम उनके कष्ट को थोड़ा दूर कर पाएं...हम पंजाब के साथ खड़े हैं...पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो देश के लिए सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता है और आज जब पंजाब पर संकट है, तो दिल्ली का… https://t.co/eiWReeM22C pic.twitter.com/FmFsfOO7Hg— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2025
सचदेवा ने कहा कि आज सेवा ही संगठन के सेवा भाव के साथ पंजाब को हम सहायता समाग्री भेज रहे हैं, क्योंकि आज पंजाब को हमारी जरुरत है. यह कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक मानवता है जब किसी को कष्ट के वक्त हम उसके साथ खड़े होते हैं. भाजपा का संगठन भी यही सिखाता है. पंजाब के मुख्यमंत्री फंड में हमारी मुख्यमंत्री ने पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि दी है.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कहा, " आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली से पंजाब के लिए 52 ट्रक भेजे हैं। इनमें खास तौर पर बर्तन, जूते-चप्पल, चादरें, कंबल, दवाईयां आदि सामान है... मुझे बहुत पीड़ा के साथ यह… pic.twitter.com/CAGh3JzBcE— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2025
#WATCH दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, " पंजाब देश का अन्नदाता है... आज पंजाब विपदा में है... दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है... यहां से पंजाब के लिए 52 ट्रक रवाना किए गए हैं... यह बहुत भारी त्रासदी है। देश के… https://t.co/eiWReeLud4 pic.twitter.com/rR4tQsPJiy— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2025
भेजी गई यह सामग्री
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने पंजाब के लोगों से बात की और साथ ही वहां जो हमारा संगठन है उससे बात की तो वहां स्थिति को संभालने के लिए राशन तो है लेकिन उसे बनाने एवं रखने के लिए साधन नहीं है. इसलिए बर्तन के अलावा मच्छरदानी, ब्लैंकेट एवं तिरपाल, दवाईयां, पहनने के लिए जूते एवं चप्पल सहित कई सामग्री भेजी जा रही है. साथ ही यह हमारा प्रयास है कि उस राज्य के लोगों के लिए जो देश के अन्नदाता के साथ ही सीमा प्रहरी भी हैं, यह पहला प्रयास है और हम आगे भी इस सेवा को बढ़ाएंगे. अपना कर्तव्य समझकर इन ट्रको को रवाना कर रहे हैं जो जलंधर जाएंगे और वहां से जिन क्षेत्रों में जरुरत होगी वहां सामान जाएगा.
