स्वामी रामभद्राचार्य का सीएम ने लिया आशीर्वाद, कोरबा के भवानी मंदिर में हो रहा राम कथा का आयोजन
राम कथा सुनने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी कोरबा पहुंचे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2025 at 7:48 AM IST
कोरबा: पद्मविभूषण सम्मान से सम्मानित और मशहूर कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य की कथा जिले के भवानी मंदिर प्रांगण में चल रही है. राम कथा में रोज सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मंगलवार की शाम राम कथा सुनने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे. सीएम ने रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया और कौशल्या माता मंदिर के दर्शन किए. सीएम ने इसके बाद घंटाघर में चल रही आधुनिक रामलीला में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम के साथ ही स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बना रहे यही सबकी कामना है.
स्वामी रामभद्राचार्य का सीएम ने लिया आशीर्वाद: मंगलवार की शाम को अचानक सीएम का प्रोटोकॉल जारी हुआ कि वह कोरबा प्रवास पर आ रहे हैं. वह भवानी मंदिर में संचालित रामभद्राचार्य की कथा में पहुंचे थे. रामभद्राचार्य से आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि यहां पर ऊर्जानगरी में श्री राम कथा का आयोजन हुआ है. जगतगुरु रामभद्राचार्य के श्रीमुख से कथा सुनने का सौभाग्य लोगों को मिल रहा है. सीएम ने कहा मैं छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से जगतगुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं. उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे. छत्तीसगढ़ की खुशहाली हो और हम ज्योति पांडे माता को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कौशल्या माता का सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया है. जिसमें बहुत सुंदर रूप से कौशल्या माता विराजी हैं. जिससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में सबका भला होगा.
रामलीला के आयोजन में शामिल हुए सीएम: सीएम विष्णुदेव साय रामभद्राचार्य की कथा में शामिल होने के बाद घंटाघर स्थित रामलीला के मंचन कार्यक्रम में भी शामिल हुए. हालांकि उनके प्रोटोकॉल में रामलीला के मंचन में शामिल होने का उल्लेख नहीं था. सीएम को रामभद्राचार्य की कथा सुनने के बाद सीधे रतनपुर निकलना था. लेकिन मंत्री लखन लाल देवांगन और अन्य भाजपा नेताओं के अनुरोध पर वह रामलीला का मंचन देखने भी पहुंचे. सीएम ने कहा कि आजकल इस तरह की रामलीला का आयोजन कम होता है. पहले गांव में ऐसा आयोजन होता था, अब यह टीवी के युग में काफी सीमित हो गया है. सीएम ने कहा कि यहां पहुंचकर बचपन की याद ताजा हो गई, जब गांव में रामलीला का मंचन किया जाता था.
नगर निगम की तारीफ: सीएम विष्णु देव ने रामलीला मंचल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए नगर पालिक निगम की तारीफ की. सीएम ने कहा कि काफी भव्य तरीके से नगर निगम द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान मंच पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, नगर पालिक निगम कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत भी मौजूद रहीं. जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी सहित बड़ी तादाद में भाजपाई भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे.
