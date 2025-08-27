ETV Bharat / state

सीएम धामी का गुरुवार को पिथौरागढ़ दौरा, आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात - CM DHAMI VISIT TO PITHORAGARH

सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे के दौरान आपदा प्रभावितों से मिलेंगे.

CM Dhami visit to Pithoragarh
सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा (PHOTO- ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 11:00 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 11:36 PM IST

पिथौरागढ़: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 28 अगस्त 2025 को प्रस्तावित पिथौरागढ़ भ्रमण (मोस्टमानु मंदिर प्रतिभाग) के दृष्टिगत जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने 27 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने देवतचौड़ा गांव का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. हाल ही में लगातार वर्षा के कारण पहाड़ियों से चट्टानें खिसकने के खतरे के चलते प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. अस्थायी रूप से प्रेशियस अकादमी भवन एवं बैंकेट हॉल में ठहराव की व्यवस्था की गई है, जहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया.

इसके बाद जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मोस्टमानु मेला परिसर, बनाए गए मंच और अल्प विश्राम कक्षों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इस अवसर पर उन्होंने मेला समिति के अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बिरेंद्र बोहरा, प्रसिद्ध सिने अभिनेता हेमंत पांडे और मेला समिति के पदाधिकारियों से भेंट कर तैयारियों की जानकारी ली और प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. साथ ही छाना पांडे के तमखानी मैदान में निर्मित हो रहे हेलीपैड का भी स्थलीय निरीक्षण कर लोनिवि के अभियंता एवं उपजिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया. मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित गांव देवत में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और दोपहर में मोस्टमानु मेले में शिरकत करेंगे.

बता दें कि पिथौरागढ़ के नैनी- सैनी क्षेत्र के देवत गांव में पहाड़ी से पत्थर गिरने से ग्रामीणों दहशत व्याप्त हैं. यहां पर सीएम पुष्कर धामी आपदा प्रभावित से मुलाकात करेंगे. दो दिन पहले रात पहाड़ी से पत्थर आने से ग्रामीण अपने- अपने घरों से बाहर निकल आए थे. रात को ग्रामीणों को एक बारात घर में ठहराया गया था.

इसके बाद बीते सप्ताह देवतपुरचौड़ा गांव में रघुवीर प्रसाद और नरेश कुमार के घर के अंदर रात को भारी बोल्डर आ गया था, जिसके चपेट में आने से एक बालक 11वर्षीय की मौके पर मौत हो गई थी और अन्य घायल हो गए थे. दो दिन पूर्व से पहाड़ी से गिरे पत्थरों के कारण ग्रामीण अभी भी भय व्याप्त हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं. उन्होंने शासन - प्रशासन से सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाने की मांग की थी. उस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था. भाजपा मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि गुरूवार को सीएम मृतक बच्चे के परिजनों से मुलाकात करने के साथ ही गांव का निरीक्षण कर आपदा प्रभावित से मुलाकात करेंगे.

