पेपर लीक प्रोटेस्ट में लग रहे देशद्रोह के नारे, सवालों के घेरे में आंदोलनकारी, सीएम धामी का बड़ा बयान
यूकेएसएसएससी पेपर लीक को लेकर प्रदेश भर में हो रहे आंदोलन पर सीएम धामी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2025 at 3:32 PM IST
देहरादून: यूकेएसएसएससी पेपर लीक केस को लेकर प्रदेश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है. युवाओं के प्रदर्शन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है. सीएम धामी ने कहा कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जहां देशद्रोह के नारे भी लग रहे है.
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने कल भी युवाओं से कहा था कि ये उन्हें तय करना है कि उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग है? आखिर उनके आंदोलन से कारण युवाओं को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे है. किन लोगों ने इस मामले का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया है?
Dehradun, Uttarakhand: On UKSSSC paper leak protest, CM Pushkar Singh Dhami says, " i have always appealed to the youth. i do not want to blame the youth for being misled by some people organizing protests. but who is using these movements to serve their own interests? who is… pic.twitter.com/xj0Sq0cVl0— IANS (@ians_india) September 26, 2025
सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आंदोलन ऐसे लोग चला रहे है, जिनका न तो युवाओं और न ही भर्ती परीक्षाओं के कोई लेना देना है, वो लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते है. लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता है कि जैसे उन्होंने 25 हजार नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर की है, बिना भ्रष्टाचार के की है, उनकी सरकार संकल्प के साथ इस क्रम का आगे बढ़ाएंगी. उनका संकल्प है कि भर्ती कैलेंडर भी जारी होगा.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में कथित नकल संबंधी आरोपों पर शासन, प्रशासन सख्ती से कार्यवाही कर रहा है एवं नकल संबंधी आरोपों की गंभीरता से जांच हो रही है। मामले की…— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 26, 2025
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हाईकोर्ट के जज की निगरानी में एसआईटी मामले की जांच करेगी. एक महीने के भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है. इस दौरान कोई परिणाम आने वाला नहीं है. एसआईटी की जांच में जो भी सामने आएगा, उसी आधार पर छात्रों के हित में निर्णय लिया जाएगा. लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों को आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय परिसर में नगर निगम, देहरादून द्वारा संचालित वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून को साफ सुथरा आधुनिक शहर बनाने की दिशा में नगर निगम देहरादून के प्रयासों की सराहना… pic.twitter.com/hKf4ts0BHS— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 26, 2025
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आंदोलन में देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे है. सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है. इसलिए इस मामले में युवाओं को भी सोचना है. वैसे राज्य के युवा बहुत विवेकशील है. यहां का युवा राष्ट्रवादी भी है. उत्तराखंड देवभूमि भी है. निश्चित रूप से देवभूमि के लोग विचार कर आगे बढ़ेंगे. सीएम धामी ने ये बयान देहरादून में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से पूछ गए सवालों के जवाब में दिया.
बता दें कि 21 सितंबर रविवार को हरिद्वार के एक एग्जाम सेंटर से यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रश्न पत्र के तीन पन्ने एग्जाम शुरू होने के कुछ देर बाद ही बाहर आ गए थे. इस मामले को लेकर प्रदेश में काफी हंगामा हो रहा है. प्रदेश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे है. इन विरोध प्रदर्शनों को ही सीएम धामी ने राजनीति से प्रेरित बताया है. वैसे इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी खालिद, जो अभ्यर्थी भी था, उसे और उसकी बहन को गिरफ्तार कर चुकी है.
आरोप है कि खालिद ने ही एग्जाम सेंटर से प्रश्नपत्र के तीन पन्नों की मोबाइल से फोटो लेकर अपनी बहन साबिया को भेजे थे. साबिया ने वो फोटो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन थे. इसी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था.
पढ़ें---
- UKSSSC पेपर लीक केस, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को किया गया सस्पेंड, ये हैं आरोप
- रामलीला में गूंजे पेपर लीक के डायलॉग्स, हाकम की भी हुई चर्चा, वीडियो वायरल
- UKSSSSC पेपर लीक मामला, देहरादून में युवाओं का हल्ला बोल, चार दिन बाद भी जोश 'HIGH'
- UKSSSC पेपर लीक केस: रुद्रप्रयाग के युवाओं ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, परीक्षा निरस्त न किए जाने की मांग
- UKSSSC पेपर लीक मामले की CBI जांच के समर्थन में उतरे विधायक संजय डोभाल, राज्यपाल के सामने रखी मांग
- सीएम बोले- CBI जांच की मांग के नाम पर भर्ती प्रक्रिया बाधित करने का षडयंत्र, हर नकल माफिया होगा अरेस्ट
- 'मैं इसको पेपर लीक नहीं कहूंगा, इसे आप नकल का प्रकरण कह सकते हो', UKSSSC एग्जाम केस पर सीएम का बयान
- UKSSSC पेपर लीक केस, सब इंस्पेक्टर समेत दो पुलिसकर्मी पर भी गिरी गाज, सीओ रुड़की करेंगे जांच
- UKSSSC पेपर लीक मामला, सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड, जानिये क्यों हुआ एक्शन