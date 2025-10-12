ETV Bharat / state

सीएम धामी का रुद्रपुर दौरा आज, पंतनगर किसान मेले में करेंगे शिरकत, जानिये और क्या रहेगा खास

रुद्रपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे. अपने इस दौरे में सीएम धामी पंतनगर कृषि विश्विद्यालय में आयोजित किसान मेले में शिरकत करेंगे. साथ ही सीएम धामी गांधी हॉल में किसानों, छात्रों और वैज्ञानिकों को संबोधित भी करेंगे. सीएम धामी के दौरे के लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. प्रशासन सीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर है.

पंतनगर में 10 अक्टूबर को 88वां अखिल भारतीय किसान मेला शुरू हुआ. जिसका शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया. किसान मेले के शुभारंभ के बाद राज्यपाल ने नव निर्मित सेमीकंडक्टर लैब और आडिटोरियम का उद्घाटन करते हुए 6 पुस्तकों का विमोचन भी किया. इसके अलावा प्रदेश भर के प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया. राज्यपाल के बाद अब सीएम धामी भी पंतनगर कृषि विश्विद्यालय में आयोजित किसान मेले में शिरकत करने जा रहे हैं. आज सीएम धामी किसान मेले में पहुंचेंगे.

88वां अखिल भारतीय किसान मेले में सीएम धामी सबसे पहले स्टॉल्स का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद सीएम धामी मेले में आये किसानों से मुलाकात करेंगे. साथ ही सीएम धामी मेले में यं सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात करेंगे. इसके बाद सीएम धामी गांधी हॉल पहुंचेंगे. जहां सीएम धामी छात्रों, किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे.