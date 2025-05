ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, सीएम धामी भी मौजूद - HIGH LEVEL MEETING

गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग ( फोटो सोर्स ANI )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 7, 2025 at 2:45 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:08 PM IST 2 Min Read

देहरादून/दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की है. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम और लद्दाख के एलजी और जम्मू-कश्मीर के एलजी ने हिस्सा लिया. ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बैठक को अहम माना जा रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद देहरादून में भी हाई अलर्ट है. देहरादून पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में संदिग्ध पर नजर रख रही है. वहीं जो संदिग्ध नजर आ रहे है, उनसे थाने में पूछताछ भी का जा रही है. इसके साथ ही दोपहर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की. इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है.

Last Updated : May 7, 2025 at 3:08 PM IST