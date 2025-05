ETV Bharat / state

उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर हादसे की होगी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन, सीएम धामी ने दिए आदेश - UTTARKASHI HELICOPTER ACCIDENT

उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर हादसे की होगी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन ( PHOTO-DIPR AND ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 8, 2025 at 9:12 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 9:19 PM IST 2 Min Read

देहरादून: उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी. सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं. सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच पारदर्शी हो और इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए. ताकि दुर्घटना के असली कारणों का पता चल सके. साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए समुचित रणनीति और ठोस तकनीकी इंतजाम किए जाएं. उन्होंने सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर सभी आवश्यक सुधार जल्द से जल्द लागू करने को कहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है. दरअसल, गुरुवार 8 मई की सुबह उत्तरकाशी के गंगनानी में चारधाम यात्रियों का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक घायल हुआ है. घायल का उपचार एम्स ऋषिकेश में जारी है. हादसे में गुजरात के पायलट रॉबिन सिंह समेत महाराष्ट्र के तीन, यूपी के एक और आंध्र प्रदेश के एक श्रद्धालु की मौत हुई है. वहीं हादसे के कारणों की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शुरू कर दी है.

देहरादून: उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी. सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं. सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच पारदर्शी हो और इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए. ताकि दुर्घटना के असली कारणों का पता चल सके. साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए समुचित रणनीति और ठोस तकनीकी इंतजाम किए जाएं. उन्होंने सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर सभी आवश्यक सुधार जल्द से जल्द लागू करने को कहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है. दरअसल, गुरुवार 8 मई की सुबह उत्तरकाशी के गंगनानी में चारधाम यात्रियों का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक घायल हुआ है. घायल का उपचार एम्स ऋषिकेश में जारी है. हादसे में गुजरात के पायलट रॉबिन सिंह समेत महाराष्ट्र के तीन, यूपी के एक और आंध्र प्रदेश के एक श्रद्धालु की मौत हुई है. वहीं हादसे के कारणों की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शुरू कर दी है. वहीं जानकारी के मुताबिक, हेलीकाप्टर प्राइवेट कंपनी एयरोट्रांस सर्विस का था. जिसे 60 वर्षीय रॉबिन सिंह उड़ा रहे थे. हादसा श्रद्धालुओं के यमुनोत्री धाम के दर्शन के बाद खरसाली हेलीपैड से गंगोत्री धाम के लिए उड़ान भरने के दौरान हुआ. बताया जा रहा है कि हादसा हेलीपैड से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही हुआ. जहां हेलीकॉप्टर गंगनानी में 200 से 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतना भयानक था कि हेलीकॉप्टर के परखच्चे तक उड़ गए थे. ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में डरा रही हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं, केदारघाटी में सबसे ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, देखें आंकड़े

Last Updated : May 8, 2025 at 9:19 PM IST