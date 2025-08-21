चमोली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मॉर्निंग वॉक के दौरान भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर ना सिर्फ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया, बल्कि बहुत ही सहजता के साथ अपने हाथों से चाय भी बनाई. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और सरकार की विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक भी लिया.

सीएम धामी ने चाय की ली चुस्कियां: इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र के समापन के बाद भराड़ीसैंण में ठहरने से उन्हें स्थानीय जनजीवन से निकटता से जुड़ने का अवसर मिला है. उन्होंने गैरसैंण को केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं, बल्कि अपार संभावनाओं से युक्त एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बताया. उन्होंने आगे कहा की विधानसभा सत्र के समापन के बाद भराड़ीसैंण में रुक कर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर मेरे लिए विशेष है. गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं, बल्कि एक सुंदर, संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है. यहां की मनमोहक वादियों, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है.

सीएम धामी ने मनमोहक वादियों की तारीफ: सीएम धामी ने कहा कि यहां की मनमोहक वादियां, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण हर आगंतुक को एक अलग ही ऊर्जा और अनुभव प्रदान करते हैं. उन्होंने स्थानीय जनता के सहयोग और सहभागिता को प्रदेश के विकास का आधार बताते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

प्रवास के दौरान मॉर्निंग वॉक: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रवास के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकल कर लोगों से मुलाकात करते रहते हैं. इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं. सीएम धामी का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है और सीएम धामी को अपने बीच पाकर लोग भी काफी खुश नजर आते हैं. इस दौरान लोग सीएम धामी को समस्याओं से भी रूबरू कराते हैं, जिनके निस्तारण का सीएम धामी उन्हें आश्वासन देते हैं.

मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम लोगों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछते हैं. साथ ही सीएम धामी लोगों से बातचीत कर सरकारी विकास योजनाओं व विकास कार्यों का फीडबैक भी लेते हैं. बताते चलें कि बीते दिन सीएम धामी ने भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की. जिसके बाद विधानसभा परिसर में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर उनके खाने-पीने और रहने की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली थी.

