आज से शुरू होगा अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मां नंदा देवी मेला, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन - NANDA DEVI MELA ALMORA

अल्मोड़ा का मां नंदा देवी मेला बहुत प्रसिद्ध है, मेला 28 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा

NANDA DEVI MELA ALMORA
नंदा देवी मंदिर, अल्मोड़ा (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2025 at 12:10 PM IST

अल्मोड़ा: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का ऐतिहासिक एवं धार्मिक मां नंदा देवी मेला 28 अगस्त यानि आज से शुरू होने जा रहा है. इस मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचकर करेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री लोकार्पण सहित अनेक कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे.

आज से शुरू होगा अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला: नंदा देवी मेला 28 अगस्त से शुरू होकर तीन सितंबर तक होने जा रहा है. इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. इस धार्मिक मेले को लेकर मंदिर समिति और नगर निगम की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी आज गुरुवार को आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे. वहां से वह दोपहर में सर्किट हाउस पहुंचेंगे.

सीएम धामी नंदा देवी मेले का शुभारंभ करेंगे: इसके बाद मुख्यमंत्री कार में सवार होकर माल रोड स्थित पुनर्निर्मित मुंशी हरिप्रसाद टम्टा धर्मशाला एवं क्राफ्ट म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे. इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री होटल शिखर तिराहा से पैदल मार्ग से प्रस्थान कर अपराह्न में नंदा देवी मंदिर परिसर पहुंचकर मां नंदा देवी मेले का उद्घाटन कर मंदिर परिसर में लोगों को संबोधित करेंगे.

मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे: नंदा देवी मेले के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री होटल तिराहे से प्रस्थान कर सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. शाम को आर्मी हैलीपैड से सीएम धामी देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे. सीएम धामी के जनपद आगमन पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. सीएम के कार्यक्रम को लेकर​ जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर जगह जगह पुलिस तैनात करने की रणनीति तय कर ली है.

नंदा मेले मेले के आज के कार्यक्रम: नंदा देवी मेले के उद्घाटन से पूर्व नगर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक झांकी पूरी बाजार में निकलेगी. उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का उद्घाटन करेंगे. वहीं शाम 6 बजे से नृत्य प्रतियोगिता का फाइनल होगा.

नंदा देवी मेले में दिखेगी उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक: आज से शुरू हो रहे नंदा देवी मेले में उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक झलक दिखेगी. इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी. राज्य के कई बड़े लोकगायक अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे. मेले में राज्य का लोकसंगीत, झोड़ा नृत्य, चांचरी, भगनौल, छपेली का प्रदर्शन भी होगा. महिलाओं की नंदा देवी मेले में खास भागीदारी होगी.

मूर्ति निर्माण है खास: मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां का निर्माण इस मेले का खास आकर्षण होता है. इस बार मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए कदली यानी केले के वृक्ष रैलाकोट दुला गांव से लाए जाएंगा. मंदिर कमेटी के साथ स्थानीय लोग 29 अगस्त को कदली वृक्षों को निमंत्रण देने जाएंगे.
