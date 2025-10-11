ETV Bharat / state

उत्तराखंड के 840 राजकीय स्कूलों में हाइब्रिड मोड में संचालित होंगी स्मार्ट क्लास, छात्रों के डाउट्स भी होंगे क्लियर

देहरादून: विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी योजना के तहत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में स्मार्ट क्लास संचालित किया जा रहा है. ऐसे में संचालित वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षाओं का केंद्रीयकृत स्टूडियो देहरादून में तैयार किया गया है. जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, देहरादून में स्टूडियो का शुभारंभ किया. खास बात ये है कि स्मार्ट क्लास के दौरान छात्र, शिक्षक से सवाल भी पूछ सकेंगे और अपने डाउट्स क्लियर कर सकेंगे.

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की इस ऐतिहासिक पहल के सभी साक्षी बन रहे हैं, जिससे प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा. आधुनिक युग में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल तकनीक, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से अनेक संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं. इन नवाचारों के जरिए पाठ्यक्रम अधिक रोचक और सरल बन रहा है और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी विशेषज्ञों और शिक्षकों से सीधे संवाद कर पा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है और 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं. अब विद्यार्थी, उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. इसके जरिए बच्चे खुद अपना मूल्यांकन भी कर सकेंगे. इस ऐप के जरिए विद्यार्थियों को देश और राज्य के जाने-माने शिक्षकों से सीखने का अवसर मिलेगा. राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाने के लिए 5-पीएम ई-विद्या चैनल भी संचालित कर रही है.

राज्य में कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी छात्र-छात्राओं को 'मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना' के तहत लाभ दिया जा रहा है. राज्य के हर विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजा जा रहा है. राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेडों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है, जिससे 42 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं. राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ है. इस पहल की सराहना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी की है.