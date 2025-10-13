ETV Bharat / state

श्रीनगर सहकारिता मेले में एक करोड़ रुपए का हुआ व्यापार, सीएम धामी ने स्वयं सहायता समूह को बांटे चेक

श्रीनगर सहकारिता मेले में सीएम धामी ( फोटो सोर्स- Information Department )