श्रीनगर सहकारिता मेले में एक करोड़ रुपए का हुआ व्यापार, सीएम धामी ने स्वयं सहायता समूह को बांटे चेक

श्रीनगर सहकारिता मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों ने करीब 35 लाख रुपए का किया व्यापार, गुच्छी उत्पादन तकनीक के लिए सम्मानित हुए नवीन पटवाल

SRINAGAR COOPERATIVE FAIR
श्रीनगर सहकारिता मेले में सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 13, 2025 at 6:01 PM IST

श्रीनगर: पौड़ी जिले के श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में 9 दिवसीय सहकारिता मेला चल रहा है. मेले के सातवें दिन बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. जहां उन्होंने विभिन्न विभागों, समूहों और संस्थाओं की ओर से लगाए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बाजार से जोड़ने के प्रयासों के लिए काश्तकारों एवं स्वयं सहायता समूहों की सराहना की. साथ ही उनसे संवाद भी किया. इसके अलावा लाभार्थियों को चेक भी दिए.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता समाज को जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का माध्यम है. यह मेला सहकारिता की भावना को और प्रगाढ़ करेगा. महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों को एक व्यापक मंच उपलब्ध कराएगा. उन्होंने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति और जीवन पद्धति का प्रतीक है, जिसकी झलक 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना में भी दिखाई देती है.

अब तक 671 सहकारी समितियों का हुआ कंप्यूटरीकरण: सीएम धामी ने बताया कि साल 2025 को विश्व सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है. सहकारी से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अलग सहकारी मंत्रालय का गठन किया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अब तक 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है.

इसके साथ ही 13 जिलों की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों के अभिलेख राष्ट्रीय सहकारी पोर्टल पर अपलोड कर ऑनलाइन किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में मंडुवा की खरीद में 5.50 रुपए प्रति किलो की वृद्धि के साथ 48.86 प्रति किलो की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है.

Srinagar Cooperative Fair
चेक सौंपते सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)

सहकारी बैंकों में जमा हैं 16 हजार करोड़ रुपए: कृषि कार्यों के लिए किसानों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16 हजार करोड़ रुपए की सहकारी पूंजी जमा होना जनता के विश्वास का प्रमाण है.

श्रीनगर में 15 घंटे होगी पेयजल आपूर्ति: सीएम धामी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमिता को नई दिशा मिल रही है. कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मांग के अनुरूप श्रीनगर में सीवर लाइन एवं पेयजल आपूर्ति की डीपीआर मिलते ही तत्काल स्वीकृति दी जाएगी, जिससे नगर में 15 घंटे तक निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.

उत्तराखंड में सहकारिता से जुड़े 31 लाख लोग: वहीं, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 31 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हैं, जिसे 50 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. सहकारिता ने प्रदेशभर के 16 लाख किसानों को जीरो ब्याज पर ऋण वितरित किया है.

Srinagar Cooperative Fair
पारंपरिक परिधान में सजी छात्राओं संग सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)

श्रीनगर सहकारिता मेले में 1 करोड़ रुपए का हुआ व्यापार: मंत्री धन सिंह रावत बताया कि श्रीनगर में आयोजित सहकारिता मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों ने करीब 35 लाख रुपए का व्यापार किया है. इस मेले से श्रीनगर में करीब 1 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है.

30 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में सहकारिता: सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि कॉपरेटिव इस समय 30 करोड़ रुपए के लाभ में है. जबकि, प्रदेश में 1.80 लाख दीदियां 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, जिसे 4 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है.

उत्तराखंड में 25 हजार से ज्यादा लोगों को दिया दिया गया रोजगार: उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों से रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि हो रही है. मंगलवार को 1,500 एलटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जिससे राज्य में रोजगार का आंकड़ा 26,500 के पार पहुंच जाएगा.

Srinagar Cooperative Fair
श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फोटो सोर्स- Information Department)

इन स्वयं सहायता समूह को बांटे गए चेक: वहीं, मुख्यमंत्री धामी और मंत्री रावत ने शक्ति स्वयं सहायता समूह पाबौ को बागवानी के लिए, उड़ान स्वयं सहायता समूह पाबौ को मुर्गी पालन, सवेरा स्वयं सहायता समूह पलिगांव पाबौ को दोना-पत्तल, महादेव स्वयं सहायता समूह पैठाणी को मुर्गी पालन, जयहरीखाल के मालन स्वयं सहायता समूह को बदरी गाय पालन के लिए 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए.

गुच्छी उत्पादन तकनीक के लिए सम्मानित हुए नवीन पटवाल: इसके अलावा वसुंधरा स्वायत्त सहकारिता पसीणा और जय भोलेनाथ स्वायत्त सहकारिता कंडेरी को कृषि विभाग की एसएमएएम योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों के लिए 4-4 लाख रुपए के चेक दिए. जबकि, गुच्छी उत्पादन तकनीक के लिए नवीन पटवाल को सम्मानित किया गया.

श्रीनगर सहकारिता मेले में सीएम धामी
CM PUSHKAR DHAMI IN PAURI GARHWAL
SELF HELP GROUPS CHECK DISTRIBUTION
महिला स्वयं सहायता समूह को चेक
SRINAGAR COOPERATIVE FAIR

