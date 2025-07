ETV Bharat / state

सीएम धामी ने झिरना और फाटो जोन में की सफारी, सुविधाएं बढ़ाने का दिया आश्वासन - RAMNAGAR CM DHAMI JUNGLE SAFARI

सीएम धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में की सफारी ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर निकले, इस दौरान उन्होंने झिरना और फाटो पर्यटन जोन में सफारी की. सफारी के दौरान मुख्यमंत्री ने झिरना गेट पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात वन कर्मियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया.सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार वन रक्षकों और टूरिज्म से जुड़े कार्मिकों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार संसाधन और सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है. सीएम धामी ने सुविधाएं बढ़ाने पर दिया जोर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार देर शाम रामनगर पहुंचे. जहां उन्होंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला क्षेत्र स्थित रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम ने सेंटर में वन्यजीवों के इलाज और देखभाल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्यजीवों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे और इसके लिए जो भी संसाधन या सुविधाएं आवश्यक होंगी, सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी.

