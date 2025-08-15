ETV Bharat / state

सीएम धामी ने देहरादून में किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी.

CM Pushkar Singh Dhami
सीएम धामी ने फहराया तिरंगा (Photo-ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 10:33 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 10:43 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है. देहरादून में परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया. इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. इस मौके पर सीएम धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया. वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी सभी प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी.

गौर हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी. इस मौके पर सीएम धामी ने बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने भी सभी प्रदेश एवं देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. राज्यपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए लिखा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर उन सभी अमर शहीदों और वीर स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया. वहीं राज्यपाल ने राजभवन प्रांगण में ध्वजारोहण किया.

मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया. कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित बच्चों को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी. मुख्य सचिव ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और कहा कि यह देश उनका ऋणी है. उन्होंने कहा कि यह दिन हमें उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, साहस और समर्पण को याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने हमें आज़ादी का अनमोल उपहार दिया.

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये केवल संकल्पना नहीं हैं, बल्कि उत्तराखण्ड इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर परिश्रम कर रहा है. उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड की संकल्पना तेजी से साकार हो रही है. उत्तराखण्ड ने विगत वर्षाे में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है. जिसके फलस्वरूप हम सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति और युवा शक्ति की अहम् भागीदारी से हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी की ओर अग्रसर है.

कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया. इस अवसर पर धन सिंह रावत ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और अमर शहीदों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि यह हमें देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए कर्तव्यनिष्ठा, सेवा भावना और राष्ट्रभक्ति के संकल्प को और अधिक दृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है. उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विकसित उत्तराखंड,सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

