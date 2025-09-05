देहरादून में तेज सायरन बजे तो घबराएं नहीं, शनिवार को होने जा रहा ये काम

ETV Bharat / state

8 से 16 किलोमीटर तक दूर तक सुन सकेंगे सायरन की आवाज: यहां पर मुख्यमंत्री धामी शाम 6 बजे पहुंचेंगे और विभिन्न स्थानों पर लगाए गए आधुनिक आपातकालीन सायरन का उद्घाटन करेंगे. डीएम सविन बंसल ने बताया कि पहले चरण में 13 इमरजेंसी सायरन लगाए गए हैं. इन सायरनों की ध्वनि की रेंज 8 से 16 किलोमीटर तक है, जिससे दूर तक के लोग भी अलर्ट हो सकते हैं.

दरअसल, देहरादून शहर में शनिवार को लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन के टेस्टिंग के साथ उद्घाटन किया जाएगा. इससे पहले शुक्रवार को जिलाधिकारी सविन बंसल डालनवाला थाने पहुंच कर तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने थाने में स्थापित किए गए आपातकालीन सायरन की एडवांस स्टेज को परखा.

देहरादून: अगर 6 सितंबर को देहरादून शहर में तेज आवाज में सायरन बजे तो घबराएं नहीं. जी हां, शनिवार को देहरादून के पुलिस थाने चौकियों में एक साथ लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन बजेंगे, लेकिन इससे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि, जिला प्रशासन की ओर से देहरादून सिटी में स्थापित किए गए 13 अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज आपातकालीन सायरन का मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उद्घाटन करने जा रहे हैं.

डीएम बंसल ने बताया कि देहरादून शहर के सभी स्थानों पर एक साथ सायरन की तेज आवाज सुनाई देगी, लेकिन इससे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए पहले से ही जानकारी दे दी गई है. पहले चरण में देहरादून के 4 स्थानों थाना ऋषिकेश, प्रेमनगर, क्लेमेंटटाउन और रायपुर में 16 किलोमीटर रेंज के सायरन लगाए गए हैं.

यहां भी लगाए जाएंगे सायरन: इसी तरह थाना डालनवाला, पलटन बाजार, राजपुर रोड, पटेलनगर, नेहरू कॉलोनी, कैंट, वसंत विहार, बिंदाल चौकी और पुलिस लाइन रेस कोर्स में 8 किलोमीटर रेंज के 9 सायरन लगाए गए हैं. जबकि, दूसरे चरण में विकासनगर, डोईवाला, ऋषिकेश, चकराता में सायरन लगाए जाएंगे.

"देहरादून में आम जनमानस को आकस्मिक स्थिति के दौरान सतर्क किए जाने के उद्देश्य से विभिन्न थाना क्षेत्रों में दिनांक 6 सितंबर 2025 को शाम करीब 6 बजे से 6:30 बजे तक सायरनों का परीक्षण किया जाएगा. परीक्षण के दौरान सायरन बजने पर किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट न फैलाएं. यह केवल तकनीकी जांच एवं जागरूकता की प्रक्रिया का हिस्सा है."

घंटाघर सौंदर्यीकरण कार्यों का भी होगा लोकार्पण: इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर में किए गए सौंदर्यीकरण के कामों भी लोकार्पण करेंगे. घंटाघर में जिला प्रशासन ने स्मार्ट सिटी के तहत पारंपरिक शैली से सजावट की है. यहां बगीचे रंगीन फव्वारे और हाई बीम लाइटिंग लगाई गई है, जो देहरादून के नागरिकों और यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

