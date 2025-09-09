ETV Bharat / state

काशीपुर प्रबुद्धजन सम्मेलन में सीएम धामी ने की शिरकत, कहा- योजनाओं में शामिल किए जाएंगे सुझाव

सीएम पुष्कर धामी ने काशीपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में किया प्रतिभाग, आपदा में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाने के आरोप पर भी दिया जवाब

CM PUSHKAR DHAMI IN KASHIPUR
प्रबुद्धजन सम्मेलन में सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2025 at 12:15 AM IST

काशीपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की. इस दौरान विभिन्न वर्गों से पहुंचे प्रबुद्ध जनों से समस्याओं और सुझाव लेते हुए चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में हुए मंथन से निकले निष्कर्ष को विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में शामिल किया जाएगा. वहीं, सीएम धामी मंगलवार को सिख समाज के नौवें गुरु तेग बहादुर और उनके साथ शहीद हुए भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन में शामिल होंगे.

बता दें कि 8 सितंबर की शाम काशीपुर में रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचे सीएम पुष्कर धामी का पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया. इस दौरान सीएम धामी ने सम्मेलन में शिरकत करने काशीपुर के विभिन्न वर्गों से पहुंचे प्रबुद्धजनों से समस्याओं और सुझाव लेते हुए विस्तार से चर्चा की. सीएम धामी ने कहा कि काशीपुर से उनका शुरू से ही लगाव रहा है.

काशीपुर से प्रबुद्धजनों से संवाद करके नई शुरुआत हुई है. इसके जरिए से समाज के विभिन्न भागों से आए प्रबुद्धजनों से उनकी समस्याएं और सुझाव के माध्यम से जनसंवाद हो पाया. सीएम धामी ने कहा कि इस संवाद के माध्यम से समाज के बीच में चल रही गतिविधियां और विचारों को जानने में मदद मिली. जिससे सरकार को चलाने में और नीतियों को बनाने में राज्य को सहायता मिलेगी. इस तरह के प्रबुद्धजन सम्मेलन को राज्य में अन्य स्थानों पर भी बढ़ाया जाएगा.

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर सीएम धामी ने कही ये बात: आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के बारे में सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने हमें लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकाय के चुनाव और हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भरपूर आशीर्वाद एवं समर्थन दिया है.

हमारा लक्ष्य जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और समाज के अंतिम छोर तक सरकार की नीतियों, योजनाओं आदि को पहुंचाना है. इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं. उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना संकल्प है. इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम दिन-रात काम कर रहे हैं.

CM PUSHKAR DHAMI IN KASHIPUR
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

आपदा को लेकर क्या बोले सीएम धामी? सीएम धामी ने कहा कि पूरा प्रदेश इस समय आपदा से बेहाल है. आपदा की इस घड़ी में हम हर आपदा पीड़ित के साथ है. हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उन लोगों का जनजीवन पहले जैसा हो, व्यवस्थित और सामान्य स्थिति में आए. जिन लोगों ने आपदा में अपने प्रिय जनों को खोया है और परिवार तहस-नहस और बेघर हो गए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं.

सरकार ने उनकी हर संभव सहायता का संकल्प लिया है. पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है. सभी अधिकारियों को कहा गया है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाए. वहीं, काशीपुर में रोडवेज बस अड्डे की मांग पर कहा कि इसको लेकर भूमि का चयन कर लिया गया है. जल्द ही नई जगह पर चयन होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा. जिससे लोगों को रोडवेज बस से जाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

प्रदेश भर में भारी बरसात के चलते गड्ढा युक्त सड़कें गड्ढा मुक्त करने को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया है कि 15 सितंबर के बाद प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाए. मानसून के थमते ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

आपदा में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाने के आरोप पर सीएम धामी ने कही ये बात: आपदा के दौरान विपक्ष की ओर से मौत का आंकड़ा स्पष्ट नहीं देने के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा सदन विधानसभा होता है, जहां आंकड़े पेश किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि गैरसैण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष पर कुछ भी नहीं सुनना नहीं चाहता था. विपक्ष से सकारात्मक सुरक्षा का अनुरोध किया गया, लेकिन वो सकारात्मक चर्चा करना ही नहीं चाह रहे थे.

सीएम धामी ने कहा कि हर आपदा के आंकड़े हमारे पास थे. क्योंकि, जहां भी आपदा आई है, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे. हमारे सरकार और शासन प्रशासन ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा है. हमने भरसक प्रयास किया है कि पीड़ितों के साथ खड़े हों. आपदा प्रभावित पूरे प्रदेश के लिए और आपदा पीड़ितों के लिए हम सकारात्मक चर्चा करना चाहते थे. इसमें विपक्ष भी भाग लेता, लेकिन वो राजनीति करने से बाज नहीं आए. उनको राजनीति ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने आपदा के आंकड़ों पर चर्चा नहीं की.

"काशीपुर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद किया. इस सम्मेलन में हुए मंथन से निकले निष्कर्ष को राज्य के विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में अवश्य शामिल किया जाएगा. उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने और विकसित भारत @2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में सरकार अहर्निश भाव से काम कर रही है. प्रदेश में भी पीएम मोदी की रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति का अनुसरण करते हुए विकास नीतियों का निर्माण किया जा रहा है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

