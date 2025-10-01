ETV Bharat / state

अब सिर्फ 15 मिनट में पिथौरागढ़ से पहुंच जाएंगे मुनस्यारी, जानिए हेली सेवा का किराया

पिथौरागढ़–मुनस्यारी और हल्द्वानी-अल्मोड़ा हेली सेवा शुरू, इतना रहेगा किराया, जानिए कैसे बुक कर सकते हैं टिकट?

PITHORAGARH MUNSYARI HELI SERVICE
पिथौरागढ़ मुनस्यारी हेली सेवा (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
देहरादून/पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में स्थित खूबसूरत हिल स्‍टेशन मुनस्यारी पहुंचना आसान और सुगम हो गया है. अब सिर्फ 15 मिनट में पिथौरागढ़ से मुनस्यारी पहुंच सकेंगे. इसके लिए आज से पिथौरागढ़–मुनस्यारी हेली सेवा शुरू हो गई. इसके अलावा हल्द्वानी-अल्मोड़ा के लिए भी हेली सेवा का आगाज हो गया है. इन हेली सेवाओं का शुभारंभ सीएम धामी ने वर्चुअली किया.

पिथौरागढ़–मुनस्यारी और हल्द्वानी-अल्मोड़ा हेली सेवा शुरू: दरअसल, 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान योजना) के तहत पिथौरागढ़-मुनस्यारी-पिथौरागढ़ और हल्द्वानी-अल्मोड़ा-हल्द्वानी हवाई सेवाओं का सीएम आवास से वर्चुअली शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन गतिविधियों में इजाफा होगा. साथ ही आपदा प्रबंधन और आपात स्थितियों में यह सेवा जीवन रेखा साबित होगी. स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आसान आवाजाही की सुविधा मिलेगी.

पिथौरागढ़ से मुनस्यारी का किराया और उड़ान का समय: बता दें कि पिथौरागढ़-मुनस्यारी-पिथौरागढ़ और हल्द्वानी-अल्मोड़ा-हल्द्वानी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा हफ्ते में 7 दिन व रोजाना दो बार संचालित होगी. पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए यह हेली सेवा सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:50 बजे चलेगी. जबकि, मुनस्यारी से पिथौरागढ़ के लिए यह सेवा सुबह 10:50 बजे और दोपहर 2:10 बजे चलेगी. यह सफर मात्र 15 मिनट में पूरा होगा. यात्रियों को इसके लिए 2500 रुपए किराया देना होगा.

हल्द्वानी से अल्मोड़ा का किराया और उड़ान का समय: वहीं, हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा सुबह 11:50 बजे और शाम 3:10 बजे चलेगी. जबकि, अल्मोड़ा से हल्द्वानी के लिए यह सेवा दोपहर 12:50 बजे और शाम 4:10 बजे चलेगी. इन हवाई सेवाओं का किराया 2500 रुपए तय किया गया है. इस तरह से अब अल्मोड़ा और मुनस्यारी पहुंचना आसान हो गया है.

इस साइट से बुक कराएं टिकट: यात्री टिकट हेली सेवा की बेवसाइट https://airheritage.in/ के माध्यम से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. उड़ान योजना के तहत इन रूट पर हेरिटेज एविएशन का चयन किया गया है. हेरिटेज एविएशन के सीईओ रोहित माथुर ने कहा कि कंपनी यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

"हेली सेवा से पर्यटन को सीधा लाभ होगा और पर्यटकों की आवाजाही सुगम होगी."- जगदीश रावत, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, पिथौरागढ़

कुछ मिनटों में सिमट जाएगा 3 से 4 घंटे का सफर: वहीं, सीएम धामी ने कहा कि अल्मोड़ा और मुनस्यारी उत्तराखंड के प्राचीन नगर होने के साथ ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले नगर हैं. जो प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए देश और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. हेली सेवा शुरू होने से अब पर्यटक अल्मोड़ा और मुनस्यारी आसानी से पहुंच सकेंगे. इन सेवाओं से हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचने का समय 3 से 4 घंटे से घटकर कुछ मिनटों का रह जाएगा.

Pithoragarh Munsyari Heli Service
पिथौरागढ़ में हेली सेवा के शुभारंभ मौके पर मौजूद लोग (फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में 18 हेलीपोर्ट्स से हेली सेवाओं के संचालन पर जोर: सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 18 हेलीपोर्ट्स से हेली सेवाओं के संचालन की दिशा में काम किया जा रहा है. जिसमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर हेली सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हेली सेवाओं से अब तक गौचर, जोशियाड़ा, हल्द्वानी, मुनस्यारी, मसूरी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे अहम जगह जुड़ चुके हैं.

