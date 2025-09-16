ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बाहरी लोगों के फर्जी तरीके से कागजात बनाने पर सख्ती, सीएम धामी ने दिए कार्रवाई के निर्देश

उत्तराखंड में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर गठित होगी समिति, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी होगी कार्रवाई

CM Pushkar Dhami Addressed Tehsil Diwas
सीएम पुष्कर सिंह धामी (फोटो सोर्स- Information Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2025 at 6:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: तहसील दिवस के अवसर पर प्रदेशभर की सभी तहसीलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जिसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग कर जनता से संवाद किया. इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना. साथ ही अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए. वहीं, सीएम धामी अधिकारियों से निर्देश दिए कि जो लोग गलत तरीके से फर्जी कागजात बनवा रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें. इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि तहसील दिवस आमजन की समस्याओं के समाधान का सशक्त मंच है. सरकार का लक्ष्य है कि हर शिकायत का तय समय में निस्तारण हो.

सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील दिवस पर आमजन की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो. ताकि, लोगों को अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालय, शासन तक न जाना पड़े. उन्होंने कहा सभी ने मिलकर तहसील दिवस को सौ फीसदी प्रभावी बनाना है. उन्होंने कहा शिकायतों का त्वरित समाधान के साथ ही अन्य शिकायतों का नियमित फॉलोअप भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए. ताकि, किसी भी स्तर पर समस्या न रहे. उन्होंने कहा सभी अधिकारी तहसील दिवस को गंभीरता से लें.

CM Pushkar Dhami Addressed Tehsil Diwas
तहसील दिवस पर वर्चुअली जुड़े सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)

फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर हो कार्रवाई: वहीं, सीएम धामी ने कहा कि जिन्होंने गलत जानकारी के आधार पर आयुष्मान, राशन कार्ड, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपात्र लोगों ने बनवाए हैं, उन्हें भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें. क्योंकि, प्रदेशवासियों के हक और संसाधनों की सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकता व जिम्मेदारी है. इसके अलावा उन्होंने सरकारी भूमि, नदी-नालों की जमीनों के साथ ही अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा.

भूमि विवादों के निस्तारण के लिए समिति होगी गठित: इसके अलावा उन्होंने तमाम जिलों में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए. जिसमें पुलिस विभाग, वन विभाग और सिंचाई विभाग आदि के अधिकारी भी सदस्य होंगे. यह समिति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार होगी. साथ ही निजी भूमि के विवाद का निस्तारण भी इस समिति की ओर से किया जाएगा.

सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेशभर में सेवा पखवाड़ा आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सेवा पखवाड़ा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रतिभाग करें. साथ ही जनहित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को सफल बनाएं. उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज को जोड़ने और सेवा भाव को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है.

आपदा प्रभावित इलाकों में जाएं जनप्रतिनिधि और अधिकारी: वहीं, सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तराखंड आपदा से जूझ रहा है. उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का त्वरित आकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. ताकि, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ संवाद करने एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाने को कहा.

बीडीसी और जिला पंचायत की बैठकों में अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को बीडीसी और जिला पंचायत की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन बैठकों में भागीदारी से अधिकारियों को ग्राम स्तर पर पेश आने वाली वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलेगी. जिससे उनके समाधान की दिशा में ठोस कार्ययोजना भी बनाई जा सकेगी.

"ऐसे अपात्र व्यक्ति, जिन्होंने गलत जानकारी के आधार पर आयुष्मान, राशन कार्ड, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनाए हैं. उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा. क्योंकि, प्रदेशवासियों के हक और संसाधनों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सरकारी भूमि, नदी-नालों की जमीनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण से संबंधित मामलों पर तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं. ताकि. भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हों."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

TEHSIL DIWAS IN DEHRADUNFAKE DOCUMENT IN UTTARAKHANDउत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजसीएम धामी तहसील दिवसCM PUSHKAR DHAMI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.