विश्वकर्मा पूजा पर CM नीतीश कुमार ने श्रमिकों को दिया बड़ा उपहार, खाते में भेजेंगे 802.46 करोड़ की राशि

विश्वकर्मा पूजा की बधाई: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर विश्वकर्मा पूजा की बधाई देते हुए कहा कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर राज्य के सभी श्रमिक भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं. यह सृजन के प्रणेता भगवान विश्वकर्मा की आराधना का दिवस है. आज राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयामों को छू रहा है, उसमें हमारे श्रमिक भाई-बहनों का अतुलनीय योगदान है. मैं आशा करता हूं कि सभी श्रमिक बंधु एवं श्रम संगठन राज्य के औद्योगिक विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे.

श्रमिकों के खाते में आएगी 802 करोड़ से ज्यादा की राशि: बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 16 लाख 4929 निबंधित निर्माण श्रमिकों के खाते में वस्त्र सहायता योजना के तहत यह राशि भेजी जाएगी. प्रत्येक श्रमिक को ₹5000 दी जाएगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसमें श्रमिकों के खाते में 802 करोड़ 46 लाख की राशि ट्रांसफर की जाएगी. कार्यक्रम में दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह मौजूद रहेंगे.

छात्रों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन: एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले लोन को पूरी तरह से ब्याज मुक्त करने की घोषणा की है. अब चार लाख की राशि सभी छात्र-छात्राओं को बिना ब्याज के चुकानी होगी. 2 लाख की राशि 7 साल में और शेष 2 लाख की राशि अगले 10 साल में चुकानी होगी. इस पर जल्द ही कैबिनेट में भी मुहर लगेगी.

डेढ़ दर्जन से अधिक बड़े फैसले लिए गए: युवाओं को लुभाने के लिए अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी रोजगार देने का पहले ही मुख्यमंत्री कुमार ने फैसला लिया है और उसके लिए कैबिनेट से एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है. इसके अलावा 125 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना भी शुरू हो चुकी है.

कई कर्मियों का मानदेय हुआ दोगुना: वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को ₹400 से बढ़कर ₹1100 कर दिया गया है. प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए ₹10000 की राशि भेजने की भी तैयारी है. कई विभाग के कर्मियों का मानदेय भी दोगुना किया गया है.

पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार को दे चुके कई तोहफे: 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्णिया एयरपोर्ट सहित रेल सड़क की कई योजनाओं का तोहफा बिहार को दिया है, जो करीब 40000 करोड़ का है. वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हर जिले में विकास की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं और हजारों करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं. कुल मिलाकर पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मोड में हैं.

