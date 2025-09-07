10-10 हजार रुपए देने की स्कीम आज हो रही लॉन्च, जानें आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें
सीएम नीतीश कुमार आज 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की निर्देशिका लॉन्च करेंगे, इसके बाद 10-10 हजार रुपए देने की स्कीम वाली प्रक्रिया शुरू होगी-
Published : September 7, 2025 at 7:33 AM IST
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत निर्देशिका जारी करेंगे. यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली है. इसके उद्घाटन समारोह में दोनों उपमुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे.
योजना का उद्देश्य : मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है. जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तब पूरे समाज की प्रगति सुनिश्चित होगी.
''मुख्यमंत्री के निर्देशिका जारी करने के बाद योजना के सभी कार्रवाईयां शुरू हो जाएंगी. यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार की समाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए अहम कदम है.'' - श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार
10 हजार की पहली किश्त होगी जारी : श्रवण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली किस्त 10 हजार रुपये इसी माह सितम्बर में हर परिवार की महिला के खाते में भेजी जाएगी. रोजगार शुरू होने के बाद 2 लाख रुपये और सहायता दी जाएगी. बिहार महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पूरे देश में प्रस्तुत कर रहा है.
'ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धड़कन बनेगी योजना' : मंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धड़कन बनेगी. महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रोजगार से परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा और स्थानीय स्तर पर नए अवसर पैदा होंगे. पलायन रुकेगा और गांवों में रोजगार बढ़ेगा.
आज से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया : मुख्यमंत्री के निर्देशिका जारी होने के बाद ग्राम स्तर पर आवेदन प्रक्रिया 7 सितम्बर यानी आज से शुरू होगी. नगर निकाय क्षेत्रों में वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा ताकि शहरी क्षेत्र की महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकें.
आवेदन की पात्रता-
- आवेदिका बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
- उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- वह पहले से किसी अन्य सरकारी रोजगार योजना से लाभान्वित न हो.
- जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य होना अनिवार्य है.
स्वयं सहायता समूहों की भूमिका : ग्रामीण विकास विभाग ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित किया और 'जीविका' का मॉडल विकसित किया. 2006 से अब तक लगभग 11 लाख समूह बन चुके हैं, जिनसे 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हैं. शहरी क्षेत्रों में 3 लाख 80 हजार महिलाएं सक्रिय हैं और स्वरोजगार व बैंकिंग सेवाओं में नई मिसाल पेश कर रही हैं.
महिला संवाद और सुझाव : हाल ही में महिला संवाद कार्यक्रम में 60 हजार गांवों की 1 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया. महिलाओं ने रोजगार के अधिक अवसर और ऋण पर ब्याज दर में कमी की मांग की. सरकार ने सुझाव को गंभीरता से लिया और ब्याज दर में कमी की घोषणा कर दी.
केवल रोजगार के लिए दी जाएगी राशि : ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. यह राशि केवल रोजगार के लिए उपयोग होगी जिससे परिवार की आय बढ़ेगी और जीवन स्तर सुधरेगा. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ेंगे और पलायन की समस्या कम होगी.
सशक्त महिला, समृद्ध बिहार : श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा महिलाओं की भागीदारी को विकास का केंद्र माना है. इस योजना से लाखों महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी और बिहार एक नए आत्मनिर्भर युग में प्रवेश करेगा.
