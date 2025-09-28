ETV Bharat / state

वैशाली को CM नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, 774.50 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन

लोगों का सपना होगा साकार: कार्यक्रम से पहले वैशाली डीएम वर्षा सिंह और आरक्षी अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था, यातायात पहुंच पथ, सुगम मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, हेलीपैड निर्माण, पुलिस बल की तैनाती, रोड कनेक्टिविटी, विभिन्न स्टॉल और शिलान्यास संबंधी सभी आवश्यक बिंदुओं का देर रात निरीक्षण किया.

देसरी में मुख्यमंत्री महिला संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित: देसरी प्रखंड के जफराबाद स्थित एसपीएस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. कॉलेज परिसर में 30 हजार स्क्वायर फीट में पंडाल बनाए गए हैं. जिसमें लगभग 15 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हेलिकॉप्टर से होगा, जिससे दो हेलीपैड बनाए गए हैं. उसके बाद सड़क मार्ग से वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे.

पहली बार बनेगा डिग्री कॉलेज: विद्यालय की जमीन पर वर्तमान में खेल का मैदान है. वैशाली विधानसभा में बनने वाला यह पहला डिग्री कॉलेज होगा और काफी लंबे समय से यहां पर कॉलेज बनाने की मांग की जा रही थी. प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिग्री कॉलेज की स्थापना का आश्वासन दिया था. जिसके बाद बीते दिनों शिक्षा विभाग की तरफ से भी मंजूरी प्रदान की गई थी.

वैशाली: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक जनता को तोहफा दे रहे हैं. इसी बीच वो वैशाली जिले को 774 करोड़ 50 लाख की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं. जिसमें गोरौल प्रखंड के चकव्यास गांव में डिग्री कॉलेज का निर्माण भी शामिल है. इस डिग्री कॉलेज का निर्माण राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरौल की लगभग 7 एकड़ जमीन पर किया जाएगा.

इससे पहले यहां सीएम ने किया शिलान्यास: बता दें कि इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार और मधुबनी जिला में 8911.82 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था. उससे पहले मोतिहारी में भी 600 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था. केवल सितंबर महीने में ही मुख्यमंत्री एक दर्जन जिले में हजारों-करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं.

इन योजनाओं का होगा शिलान्यास: वैशाली जिले में 129 करोड़ की लागत से हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा. 181 करोड़ 78 लाख की लागत से ऊर्जा विभाग की चार योजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि 43 करोड़ 20 लाख की लागत से वाया नदी के उड़ाही कार्य का सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा 44 करोड़ 50 लाख की लागत से सदर अस्पताल वैशाली परिसर अंतर्गत 100 सैया के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी सीएम करेंगे.

सड़कों का होगा चौड़ीकरण: वहीं, सीएम नीतीश कुमार 27 करोड़ 14 लाख की लागत से लालगंज सराय रोड 12.95 किलोमीटर के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे. 19 करोड़ 51 लाख की लागत से गरौल सोन्धों मथनामल रोड के चौड़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास होगा. 14 करोड़ 82 लाख की लागत से पनसडीया लोहा पुल से भारत चौक सिक्स लेन गंगा ब्रिज पहुंच 4.20 किलोमीटर के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा, जबकि 122 करोड़ 14 लाख की लागत से भवन, पुस्तकालय और खेल मैदान के निर्माण और सड़क सहित अन्य 110 विकास योजनाओं का भी शिलान्यास.

इन योजनाओं का होगा उद्घाटन 40 करोड़ 45 लाख की लागत से कृषि बाजार समिति के पुनर्विकास का होगा उद्घाटन कार्य.

15 करोड़ 10 लाख की लागत से बालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हाजीपुर का होगा उद्घाटन

13 करोड़ 90 लाख की लागत से 132 /33 केवी ग्रिड उप केंद्र हाजीपुर का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का भी होगा उद्घाटन

15 करोड़ 17 लाख की लागत से 220 /132 केवी ग्रिड उप केंद्र हाजीपुर में 200 एमवीए के ट्रांसफार्मर का सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन

78 करोड़ 69 लाख की लागत से भवन, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और सड़क सहित 210 विकास की योजनाओं का भी होगा उद्घाटन

आचार संहिता लगने से पहले लगातार कार्यक्रम: शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 7500 हजार करोड़ की राशि उनके अकाउंट में भेजी है. प्रधानमंत्री के हाथों यह राशि दी गई. 2 महीने में ही दो दर्जन से अधिक बड़े फैसले लिए गए हैं और अब चुनाव आचार संहिता लगने वाला है तो उससे पहले सभी जिलों में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

अपनी ही तस्वीर देख मुस्कराएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साइंस सिटी में दिखा खुशनुमा माहौल

50 लाख महिलाओं के खातों में जमा होंगे ₹10-10 हजार, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ?