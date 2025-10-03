ETV Bharat / state

नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक! 25 लाख महिलाओं के खाते में आज फिर भेजेंगे 10-10 हजार रुपये

बिहार की महिलाओं को आज बड़ा तोहफा मिलेगा. 25 लाख लाभुकों के खाते में 10-10 हजार रुपये आएंगे. यहां जानें आवेदन की शर्तें.

CM Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2025 at 9:14 AM IST

5 Min Read
पटना: बिहार में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले आज 25 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10- 10 हजार की राशि भेजेंगे.

एक करोड़ से अधिक महिलाओं ने दिया आवेदन: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ की राशि भेजी थी. एक करोड़ से अधिक महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन दिया है और उसमें से अब एक करोड़ महिलाओं को यह राशि मिल जाएगी, जिससे वो स्वरोजगार कर सकेंगी.

नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक: मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत परिवार की एक महिला सदस्य को ₹10000 देने की योजना नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं को यह राशि लौटानी भी नहीं है. 6 महीने के बाद इसका आकलन किया जाएगा और फिर ₹200000 की और मदद देने की सरकार ने घोषणा की है.

दोनों उपमुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद: मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम होगा इसमें बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहेंगे.

एक करोड़ 10 लाख से अधिक आवेदन: योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना आसान रखा गया है. अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक जीविका दीदियों ने आवेदन किया है. वहीं 1 लाख 40 हजार से ज्यादा महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन दिया है. शहरी इलाकों में भी 10 लाख से अधिक महिलाओं ने 264 शहरी निकायों के माध्यम से आवेदन दिया है.

दिसंबर तक का सरकार ने जारी किया शिड्यूल: ग्रामीण इलाके में जहां महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन करेंगी. अगर कोई महिला समूह से जुड़ी नहीं है, तो पहले उसे आवेदन कर समूह से जुड़ना होगा. शहरी महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

अगली राशि हस्तांतरण की तिथि निर्धारित: ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाके में भी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसीलिए सरकार ने 6 अक्टूबर को फिर से राशि हस्तांतरण की तिथि निर्धारित कर रखी है.

कब तक मिलेगी राशि: मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री 6 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर को भी महिलाओं के खाते में राशि भेजेंगे. उसके बाद 24 अक्टूबर उसके बाद 31 अक्टूबर फिर 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर और 5 दिसंबर तक मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिला के खाते में 10 -10 हजार राशि भेजने का कार्यक्रम तय कर रखा है . जैसे-जैसे महिलाओं का आवेदन मिलेगा, उसमें से पात्र महिलाओं को सरकार ₹10000 प्रत्येक के खाते में दिसंबर तक राशि देगी.

महिलाओं को मिलेगा 10- 10 हजार रुपये: सरकार की ओर से 26 सितंबर को 75 लाख और 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को यानी कुल एक करोड़ महिलाओं को खुद का रोजगार करने के लिए प्रत्येक के खाते में ₹10000 दिया गया. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं को 10000 करोड़ राशि मिल जाएगी. सरकार ने घोषणा कर रखी है की बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को रोजगार के लिए 10000 की राशि पहले चरण में दी जाएगी और फिर आकलन कर ₹200000 की और मदद की जाएगी.

महिला रोजगार योजना के आवेदन की शर्त: महिला रोजगार योजना के आवेदन की शर्त इस प्रकार से है, पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित न हो. जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य, जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है. आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल हो, आवेदिका या उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो.

रोजगार की सूची जारी: सरकार द्वारा रोजगार की सूची भी जारी की गई है, जिसमें मुख्य रूप से फल जूस डेयरी प्रोडक्ट की दुकान, सब्जी और फल की दुकान, किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान, खिलौना और जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान, मोबाइल बिक्री मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी और फोटोकॉपी दुकान, खाद्य सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक कृत्रिम ज्वेलरी दुकान, कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान, बिजली उपकरण, बर्तन की दुकान, कृषि कार्य, ई रिक्शा ऑटो रिक्शा की दुकान, बकरी, मुर्गी और गोपालन शामिल है.

ग्रामीण विकास विभाग को मिला है 20000 करोड़: चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए 20000 करोड़ की राशि ग्रामीण विकास विभाग को देने की स्वीकृति कैबिनेट से दे दी है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार दिसंबर तक डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं को यह राशि देने का लक्ष्य रखा गया है. जीविका से जुड़ने के लिए न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी महिलाएं लगातार आवेदन कर रहे हैं इस योजना के लिए मिलने वाले आवेदन में से पात्र सभी महिलाओं को 10000 की राशि दी जाएगी.

