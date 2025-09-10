ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार ने 1 करोड़ 13 लाख लोगों के खाते में भेजे 1263 करोड़ 95 लाख, आप भी चेक कीजिए

नीतीश सरकार लगातार बिहार के लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है. समयानुसार खाते में रुपया भी भेज रही है. पढ़ें खबर

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 2:17 PM IST

4 Min Read
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों के खाते में 1263 करोड़ 95 लख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जून माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है.

''हमने शुरू से ही सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई है. समाज के कमजोर तबकों के हित के लिए हमलोग निरंतर काम कर रहे हैं. वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की सहूलियत के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें चलाई जा रही हैं.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

Nitish Kumar
कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार एवं अन्य (ETV Bharat)

नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी योग्य सामाजिक पेंशनधारी छूटे नहीं इसका विशेष ख्याल रखें. आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को अगस्त माह की 1100 रुपये की पेंशन राशि उनके खाते में अंतरित की गई है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं आप सभी को बधाई देता हूं. समय पर पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में पहुंचने से उन्हें सहूलियत होती है. सभी के जीवन को सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं.

जून से अगस्त तक 2.22 लाख पेंशनधारियों में हुई है वृद्धि : बता दें कि नीतीश सरकार ने चुनावी साल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹400 से बढ़कर ₹1100 कर दी है और लगातार यह तीसरा महीना है जब बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है. सबसे अधिक लाभार्थी पटना जिले में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण में और सारण में लाभार्थी है.

सभी 38 जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि मुख्यमंत्री ने आज डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर कर दी है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पिछले माह की तुलना में 1 लाख 23 हजार नये लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है. जून से अगस्त तक कुल पेंशनधारियों की संख्या में 2.22 लाख की वृद्धि हुई है.

6 प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मिल रही राशि : बिहार में 6 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जा रही है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों की संख्या 35,38,296 है, जिनके खाते में आज कुल 389 करोड़ 30 लाख 96 हजार रूपये की राशि अंतरित की गयी है.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों की संख्या 51,98,211 है, जिनके खाते में आज 585 करोड़ 86 लाख 97 हजार 900 रूपये की राशि अंतरित की गयी है. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों की संख्या 6,35,719 है, जिनके खाते में आज 70 करोड़ 31 लाख 93 हजार 100 रूपये की राशि अंतरित की गयी है.

Nitish Kumar
जिलावार कितनी राशि भेजी गई (ETV Bharat)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनधारियों की संख्या 1,10,319 है, जिनके खाते में आज 12 करोड़ 13 लाख 79 हजार 700 रूपये की राशि अंतरित की गयी है. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों की संख्या 8,81,680 है, जिनके खाते में आज 97 करोड़ 97 लाख 82 हजार 700 रूपये की राशि अंतरित की गयी है.

बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों की संख्या 9,78,483 है, जिनके खाते में आज 108 करोड़ 33 लाख 2 हजार 300 रूपये की राशि अंतरित की गयी है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में सभी लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से यह राशि भेजी है. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी मौजूद थे.

