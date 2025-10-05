CM नीतीश कुमार आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का करेंगे उद्घाटन, 1000 करोड़ की लागत से हुआ तैयार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, जो 90 एकड़ में 1000 करोड़ की लागत से बना है. जानें क्षमता.
Published : October 5, 2025 at 10:56 AM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने गृह जिले नालंदा में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सबसे प्रमुख कार्यक्रम राजगीर में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन है. इस स्टेडियम का निर्माण 90 एकड़ क्षेत्र में किया गया है, जिसमें 40,000 से अधिक दर्शकों की बैठने की क्षमता है.
किसने रखी स्टेडियम की आधारशिला: मुख्यमंत्री इस अवसर पर पवेलियन और क्रिकेट मैदान का भी लोकार्पण करेंगे. इस स्टेडियम की आधारशिला 12 अक्टूबर, 2018 को नीतीश कुमार ने रखी थी, और इसे आईसीसी व बीसीसीआई के मानकों के अनुसार बनाया गया है.
1000 करोड़ की लागत से तैयार स्टेडियम: सात वर्षों के अथक प्रयास और 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित यह स्टेडियम बिहार में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. हाल ही में राजगीर में आयोजित एशिया हॉकी टूर्नामेंट की सफलता के बाद यह स्टेडियम बिहार के खेल प्रेमियों के लिए एक और उपलब्धि साबित होगा. यह स्टेडियम न केवल खेल को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन देगा.
मेडल लाओ, नौकरी पाओ: खिलाड़ियों को सम्मान: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज "मेडल लाओ, नौकरी पाओ" योजना के तहत मेधावी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान करेंगे. इस पहल का उद्देश्य बिहार के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को सम्मान देना है. यह कदम राज्य में खेल संस्कृति को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है.
जदयू कार्यकर्ताओं के साथ संवाद: नालंदा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री इस्लामपुर सहित तीन अलग-अलग स्थानों पर जदयू कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह संवाद कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, जिसमें नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और जीत का मंत्र देंगे. कार्यकर्ताओं को संगठित और प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा.
चुनाव से पहले विकास योजनाओं का सिलसिला: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने से पूर्व नीतीश सरकार लगातार विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू कर रही है. हाल ही में कैबिनेट ने 129 एजेंडों पर मुहर लगाई, जिसमें युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं.
युवाओं के लिए बड़े फैसले: नीतीश सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपये के लोन पर ब्याज को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. इसके साथ ही स्नातक पास युवाओं को दो साल तक स्वयं सहायता भत्ता देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत शनिवार को प्रधानमंत्री के हाथों हो चुकी है. स्कूली छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप राशि को भी दोगुना करने का फैसला लिया गया है.
हर वर्ग के लिए खुला खजाना: चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने विकास योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है. शिक्षा, खेल, और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में लिए गए इन फैसलों से सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. नालंदा में आज का दौरा और क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन बिहार के विकास और प्रगति की दिशा में एक और कदम है.
